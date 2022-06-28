Motorine büyük indirim geliyor
29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor.
Kaynak : NTV
Eklenme : 28 Haziran 2022 08:45
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor.
Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız