Cüneyt Arkın'ın ailesinden açıklama: Cenaze programı belli oldu

Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının resmi Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre, Arkın için 30 Haziran'da 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek.

Arkın'ın cenazesi, anma töreninin sonrasında, öğlen namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hesapta ayrıca şu paylaşım yapıldı:

"Çok acı kaybımız merhume Hacı Halise Cüreklibatır ve merhum Hacı Yakup Cüreklibatır'ın değerli oğlu, Murat, Kaan ve Filiz'in sevgili babaları, Deniz ve Aslı'nın kayınpederi, Cemre, Polat, Tara, Arkın, Zeynep, Defne ve Sarp'ın dedeleri Betül Cüreklibatır'ın kıymetli eşi Türk sanat dünyasının duayeni, kıymetlimiz Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

- Kalbi durarak hastaneye kaldırıldı

Sanatçının vefatına ilişkin Liv Hospital'da yapılan basın açıklamasında konuşan Prof. Dr. Ferah Ece, sanatçının gece saatlerinde yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ece, "Dün gece yarısından sonra ambulansla kalp durmasıyla hastanemize başvuran sanatçımız, maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Ailesi başta olmak üzere, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." dedi.

Sanatçının kalp durmasıyla geldiği için büyük ihtimalle kardiyak bir problemi olduğuna işaret eden Ece, "Belli bir yaştan sonra kalp kasları da çok kuvvetli olmadığı için kardiyak ve solunum sebeptir diye düşünebiliriz. Akciğerlerin hasarlı olması kardiyak olarak da yük bindiriyor kalbe. Bu nedenle yaşlılığın verdiği etkiyle de organlar gençlikteki gibi kuvvetli değil." ifadelerini kullandı.

Liv Hospital'dan yapılan yazılı açıklamada da "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın, kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."??????? ifadesi kullanıldı.

- 300'ü aşkın filmde başrol aldı

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan sanatçı, Hacı Yakup ile Halise Cüreklibatır çiftinin çocuğu olarak, 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay köyünde dünyaya geldi.

Sanatçı, sırasıyla Eskişehir Necatibey İlkokulu, Eskişehir Ortaokulu ve Eskişehir Atatürk Lisesini bitirdi. Ardından İstanbul'a gelen sanatçı, 1962'de İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversitede okuduğu yıllarda, çeşitli dergilerde şiir ve hikaye denemeleri yayınlandı. Askerliğini Eskişehir'de yedek subay olarak yapan Arkın, vatani görevinin ardından bir dönem Adana ve civarında doktorluk yaptı. Asıl mesleği doktorluğu bırakan Arkın, 1963'te oyunculuğa başladı. 300'ü aşkın filmde başrol alan usta oyuncu, çok sayıda da ödül aldı, yönetmenlik ve senaristlik de yaptı.

İlk evliliğini 1964'te Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren Arkın, 1970'te Betül Işıl ile evlendi. Arkın'ın bu evliliğinden de Murat ve Kaan adlı iki oğlu dünyaya geldi.

Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasiler ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Türk sinemasına damgasını vuran usta sanatçı Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vefatını üzüntüyle öğrendiği Arkın'a Allah'tan rahmet, sevenleri ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mesajında, "Büyük oyuncu, milli tarihimizin şahsiyetlerine beyaz perdede can vermiş, Türk sinemasının kilometre taşı olmuş Cüneyt Arkın'ı kaybetmiş olmanın tarifsiz üzüntüsünü yaşıyorum. Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeşilçam'ın Kara Murat'ı, Malkoçoğlu, Türk sinemasının her dönemine damga vuran sanatçımız Cüneyt Arkın'a Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güle güle Komiser Kemal, güle güle Malkoçoğlu, güle güle Kara Murat... Sinemamızın efsane isimlerinden, hayat verdiği rollerle Anadolu insanının yansıması olan Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesi, sanat camiamız ve milletimize başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de hayatı ve eserleri ile herkesin hayranlığını kazanan Türk sinemasının kıymetli sanatçısı Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğunu belirterek, Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

- Siyasilerden mesajlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hayat verdiği karakterlerle hepimizin hayatında derin izler bırakan, usta oyuncumuz Cüneyt Arkın'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz kıymetli bir değerini daha kaybetti. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sinema dünyasına başsağlığı diledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hepimizin kahramanı, Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ardında bıraktığı onlarca film ve kahraman karakterlerle 7'den 77'ye herkesin sevgisini kazanan usta oyuncumuza Allah'tan rahmet, sevenleri ve ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, "Çocukluğumuzun süper kahramanı, Yeşilçam'ın unutulmaz emektarı sevgili Cüneyt Arkın'ı kaybettik, çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "O Türk sinemasının efsanesiydi. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuydu. Cüneyt Arkın hayat verdiği karakterlerle 7'den 70'e hepimizin kahramanıydı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." açıklamasını yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

- AK Parti'den başsağlığı mesajları

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türk sinemasının duayen ismi, usta sanatçı Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Arkın'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Allah rahmet eylesin. Cüneyt Arkın sinemamızın büyük bir ismi olduğu kadar, hepimizin çocukluk ve gençliğinin doğrudan ve iyiden yana olma, kötülere ve yanlışlara karşı çıkma sembolüydü. Kendisiyle yaptığımız sohbette sinemamız için gösterdiği hassasiyete tanık oldum. Daha da önemlisi millet olarak taşıdığımız değerlerin yaşatılması ve gelecek nesiller konusundaki hassasiyeti çok büyüktü. Cüneyt Arkın Battal Gazi, Kara Murat ve Malkoçoğlu gibi değerleri yaşattığı gibi gelecek nesiller için yaşayacak bir sinema mirası bıraktı. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Kara Murat, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam... Türk sinemasının efsane ismi sevgili Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.