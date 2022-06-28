Türk Ocakları, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu görevden alındı
Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nun, 30 Haziran'dan geçerli olmak üzere görevden alındığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 11:21
Türk Ocakları Genel Merkezi'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevden alınmıştır." ifadesi kullanıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız