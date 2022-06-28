Erdoğan'ın Biden'la telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ele alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri, bölgesel konular ve NATO Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 13:03
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan ve Biden görüşmede ayrıca Madrid'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde zirve gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız