Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 17:37
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|16,5390
|16,5400
|16,6300
|16,6310
|Avro
|17,5300
|17,5310
|17,4790
|17,4800
|Sterlin
|20,3040
|20,4060
|20,2600
|20,3620
|İsviçre Frangı
|17,2560
|17,3430
|17,3400
|17,4270
|ANKARA
|ABD Doları
|16,5090
|16,5890
|16,6000
|16,6800
|Avro
|17,4900
|17,5700
|17,4390
|17,5190
|Sterlin
|20,2440
|20,4540
|20,2000
|20,4100