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Bakan Yanık sağanaktan etkilenen Karabük'te incelemelerde bulundu:

"Can kaybının olmaması çok önemli bir teselli kaynağı. Diğer hasarları da ihtiyaçları da çok hızlıca gidereceğiz"- "Hiçbir şey, hiçbir eşya, hiçbir mal bizim için bir vatandaşımızın canından daha değerli değil. O yüzden riskli binalara vatandaşlarımızın girmemelerini rica ediyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 18:47
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Bakan Yanık sağanaktan etkilenen Karabük'te incelemelerde bulundu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sağanaktan etkilenen Karabük'te incelemelerde bulundu.

Karabük Valiliğinde düzenlediği basın toplantısının ardından Yenice ilçesine geçen Bakan Yanık, sağanaktan etkilenen esnafı ziyaret etti.

Bir süre sohbet ettiği esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Yanık, 2 katlı bir evin yıkıldığı ve 4 katlı bir binanın ise yan yattığı Tır köyüne geçti.

Burada incelemelerde bulunan Yanık, vatandaşlarla görüşerek, onların taleplerini dinledi.

Ibrıcak köyünde de incelemelerde bulunan Yanık, Yenice Kaymakamlığına gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yanık, burada yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde kente geldiklerini belirterek, Vali Fuat Gürel ve ilgili kurum ile kuruluş temsilcileriyle toplantı yaptıklarını hatırlattı.

Daha sonra sahaya çıktıklarını aktaran Yanık, şunları söyledi:

"Maalesef en çok etkilenen ilçemiz Yenice. Olabildiğince geniş bir biçimde hasar gören bütün noktaları ziyaret etmek suretiyle vatandaşlarımızla bir araya geldik. Arkadaşlarımız ihtiyaçları ilk dakikadan itibaren tespit ediyorlar. Halihazırda psikososyal destek personel ve ASDEP ekibimiz olmak üzere Karabük'te 12, Bartın'da 16, Kastamonu'da 47, Sinop'ta 8, Zonguldak'ta 10 olmak üzere toplamda 93 personelimiz şu anda afet bölgesinde sahada. İlk dakikadan itibaren gerekli psikososyal destek incelemelerini yapıyorlar. ASDEP personelimiz ile şu ana kadar da Karabük'te 235 vatandaşımıza ulaştık. Biz de bizzat yerinde vatandaşlarımızla buluşarak ihtiyaçları tespit ettik, gerekli mekanizmaları kurduk ve devam ettiriyoruz. Can kaybının olmaması çok önemli bir teselli kaynağı. Diğer hasarları da ihtiyaçları da çok hızlıca gidereceğiz. Hemen ilk elde hasar sebebiyle tahliye edilen vatandaşlarımıza 3'er bin lira nakit desteğini dağıtmaya başladık."

- "Saha gözlemlerimizde çok büyük bir problemimiz yok"

Bakan Yanık, hasar tespitinden sonra da gerekli destekleri yine sağlayacaklarını, gerek sosyal yardımlar gerek psikososyal destek ekipleri, ASDEP personeli eliyle saha çalışmalarını bakanlık olarak yürüttüklerini anlattı.

Lojistikten ekipman ihtiyacına, iletişimden su teminine, elektrik kesintisinin giderilmesinden diğer gereksinimlere kadar hepsinin takip edildiğini vurgulayan Yanık, "Saha gözlemlerimizde çok büyük bir problemimiz yok. Su basan yerler çok kısa sürede temizlenecek durumda. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla selin getirdiği birtakım kirin temizlenmesine, sokakların, iş yerlerinin ve evlerin temizlenmesine başladık. Diğer taraftan kapanan bazı yollar var. Onlar da hızlıca tekrar açıldı. İletişim, lojistik desteği ve ulaşımda hiçbir ihtiyacımız kalmayacak şekilde hızlıca organize olup bunları temin etmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Yanık, bugün ve yarın için de bölgede yağış beklendiğini, bu sürecin de atlatılmasının ardından hızlıca bölgenin toparlanacağını belirtti.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızdan 2 gün bu süreci takip etmeleri, riskli olan yerlere lütfen girmemeleri konusunda arkadaşlarımız, kurumlarımız, muhtarlarımız camilerden düzenli olarak uyarı yapıyorlar. Hiçbir şey, hiçbir eşya, hiçbir mal bizim için bir vatandaşımızın canından daha değerli değil. O yüzden riskli binalara vatandaşlarımızın girmemelerini rica ediyoruz. Bunun çağrısını bir kez daha yapmış olalım." dedi.

- "Yeter ki onların canına bir şey olmasın"

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Yanık, 2 günün ardından kentte yağışın azalmasının beklendiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Biz temizlik, lojistik destek gibi asıl işlerimizi o zaman yapacağız. O yüzden vatandaşlarımız kendilerine temin ettiğimiz barınma mekanlarında barınsınlar. Bu 2 günü atladıktan sonra hızlıca sahaya dahil olacağız ve süreci başlatacağız. Bu arada bizim onlardan tek beklentimiz kendilerini riske etmemeleri. Barınacak yer, bakım iaşesi, yiyecek, içecek diğer tüm ihtiyaçların altyapısını biz zaten kurduk ve tedarik ediyoruz. Yeter ki onların canına bir şey olmasın. Sonrası Allah'ın izniyle kolay."

Bakan Yanık'a, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz de eşlik etti.

Bakan Yanık'ın Karabük'te selden etkilenen ilçe ve köylerdeki incelemelerinin sürmesi nedeniyle Kastamonu'daki programının iptal edildiği öğrenildi.

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