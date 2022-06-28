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Geçen yıl 2 milyondan fazla kişi kamu kurumlarına bilgi edinme başvurusu yaptı

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun TBMM Başkanlığı'na gönderdiği 2021 raporuna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının, bilgi edinme taleplerini karşılama oranı yüzde 81,11 oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 18:57
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Geçen yıl 2 milyondan fazla kişi kamu kurumlarına bilgi edinme başvurusu yaptı

Türkiye genelinde geçen yıl kamu kurum ve kuruluşlarına 2 milyon 6 bin 608 bilgi edinme başvurusu yapıldığı, bunlardan 1 milyon 627 bin 634'ünün olumlu cevaplandırıldığı bildirdi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bilgi edinme hakkının kullanımına ilişkin verilerini içeren Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun 2021 yılı raporunun TBMM'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarına 2021 yılı içerisinde 2 milyon 6 bin 608 bilgi edinme amaçlı başvuru yapıldığı, bu başvuruların 1 milyon 627 bin 634'ünün olumlu yanıtlandığı kaydedilerek, "2021 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi edinme taleplerini karşılama oranının 2019 yılına benzer şekilde yüksek bir seyir izlediği ve başvuruların yüzde 81,11 gibi yüksek bir oranda olumlu cevaplandırıldığı görülmektedir." ifadesine yer verildi.

- 2014 en yüksek başvuru yılı oldu

Rapora göre, 2021 yılında en fazla bilgi edinme başvurusu alan kamu kurum ve kuruluşu 233 bin 233 ile Yükseköğretim Kurulu olurken, bunu 145 bin 845 ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 133 bin 181 ile Sağlık Bakanlığı izledi.

Ayrıca geçen yıl valiliklere toplam 903 bin 793, belediyelere ise 233 bin 233 başvuru gerçekleştirildi.

Kanun kapsamında bilgi edinme başvurularının yapıldığı ilk yıl 2004'te 395 bin 557 müracaat oldu. Yıllara göre en fazla başvuru ise 3 milyon 298 bin 465 ile 2014'te gerçekleşti.

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