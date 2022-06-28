MHP'li vekil: EYT ve sözleşmeli çalışanlar hükümetimizin gündeminde
MHP'li vekil: EYT ve sözleşmeli çalışanlar hükümetimizin gündeminde
Kaskoda 250 TL Trafikte 100 TL İndirimler Net Kazancım Net
Kaskoda 250 TL Trafikte 100 TL İndirimler Net Kazancım Net
Sponsorlu İçerik
Üç ülke arasında mutabakat imzalandı... İşte maddeler
Üç ülke arasında mutabakat imzalandı... İşte maddeler
'3600 ek gösterge' ile 'öğrenci affı' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
'3600 ek gösterge' ile 'öğrenci affı' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
'Kimsenin şüphesi olmasın, ekonomimiz güçlenerek yoluna devam ediyor'
'Kimsenin şüphesi olmasın, ekonomimiz güçlenerek yoluna devam ediyor'
TBMM'de Genel Kurul çalışma süresi arttırıldı
TBMM'de Genel Kurul çalışma süresi arttırıldı
Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç ile yaptığı dörtlü görüşme sona erdi
Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç ile yaptığı dörtlü görüşme sona erdi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Vali'den KKKA açıklaması: Bir gencimizi bu hastalıktan kaybettik
Vali'den KKKA açıklaması: Bir gencimizi bu hastalıktan kaybettik
Şanlıurfa'da doktora saldırı kamerada
Şanlıurfa'da doktora saldırı kamerada
Motorine beklenen indirim geldi
Motorine beklenen indirim geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ve diğer dünya liderleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ve diğer dünya liderleriyle görüşecek
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak
Sağlık Bakanı yanıtladı: Maske geri gelecek mi?
Sağlık Bakanı yanıtladı: Maske geri gelecek mi?
Cüneyt Arkın'ın ailesinden açıklama: Cenaze programı belli oldu
Cüneyt Arkın'ın ailesinden açıklama: Cenaze programı belli oldu
Bakan Nebati: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
Bakan Nebati: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
'Demir yumruk' operasyonunda detaylar belli oldu: 280 gözaltı
'Demir yumruk' operasyonunda detaylar belli oldu: 280 gözaltı
Asgari ücrete ara zamda öne çıkan formül ve rakamlar
Asgari ücrete ara zamda öne çıkan formül ve rakamlar
Hak-İş Başkanı Arslan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Hak-İş Başkanı Arslan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Haftalık vaka sayıları açıklandı: Vakalar yüzde 50 arttı
Haftalık vaka sayıları açıklandı: Vakalar yüzde 50 arttı
Memurların zam ve tazminat kararnamesinde değişiklik yapıldı
Memurların zam ve tazminat kararnamesinde değişiklik yapıldı
1 milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor
1 milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor
Ali Yalçın'dan 'kadrolu öğretmen' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'kadrolu öğretmen' açıklaması
BDDK'nın kredi hamlesiyle gerileyen dolar yükselişte
BDDK'nın kredi hamlesiyle gerileyen dolar yükselişte
'İdam cezası' tartışmasına Bahçeli de katıldı: Destek veririz
'İdam cezası' tartışmasına Bahçeli de katıldı: Destek veririz
20 bin yeni öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başlayacak
20 bin yeni öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başlayacak
7 Kurum toplamda 393 personel almak için ilana çıktı
7 Kurum toplamda 393 personel almak için ilana çıktı
Memurun, maaş ve ikramiye dışında gelir kalemleri artıyor
Memurun, maaş ve ikramiye dışında gelir kalemleri artıyor
Konutta balon söndü: Sahte ilanlar siliniyor
Konutta balon söndü: Sahte ilanlar siliniyor
AK Parti'de 'gönül alma' seferberliği
AK Parti'de 'gönül alma' seferberliği
ÖSYM: Sınav görevli ücretleri güncellenecek
ÖSYM: Sınav görevli ücretleri güncellenecek
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM'de Genel Kurul çalışma süresi arttırıldı

AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre, Genel Kurul, haftalık çalışma günleri dışında cuma günü ve 4 Temmuz Pazartesi günü de mesai yapacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 20:24
Yazdır
TBMM'de Genel Kurul çalışma süresi arttırıldı

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi. AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre, Genel Kurul, haftalık çalışma günleri dışında cuma günü ve 4 Temmuz Pazartesi günü de mesai yapacak.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "Şeker fiyatları", HDP'nin "Erzincan İliç ilçesinde meydana geldiği iddia edilen çevre kirliliği" ve CHP'nin "Göçebelerin sorunları" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, Erzincan İliç'te altın madeninde kullanılan siyanürü taşıyan borunun patladığını ve yaklaşık 20 ton siyanürlü solüsyonun Fırat Nehri'ne karıştığını söyledi.

Fırat Nehri'nin son halinin fotoğraflarını gösteren Ersoy, "Bunların gerçekliğinin araştırılması, yerinde tespit edilmesi için bu araştırma önergesini Meclisin takdirine sunuyoruz." dedi.

Siyanürle altın işletmeciliğinde kullanılan maddelerin hemen hepsinin insan sağlığı ve ekolojik yaşam açısından riskli olduğunun tespit edildiğini aktaran Ersoy, "Bütün ekolojistler, yöre halkı defalarca ve defalarca bölgede 'Siyanür havuzunu kapatın.' diye açıklamalar yaptı. Bakanlık ne yaptı? Bunları görmezden geldi ve hiçbir önlem almadı. Sadece Erzincan İliç'te değil aynı zamanda Kaz Dağları'nda, Ağrı'da, her yerde altın madeni işletmeciliği doğaya ve halkın sağlık hakkına tehditte bulunuyor, bunu engellemek için madenleri kapatmak zorundayız." diye konuştu.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ise Türkiye'nin devasa çevre felaketlerinden biriyle daha karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Çevreyle ilgili gerçeklerin ciddiye alınmadığını savunan Sıdalı, "Bu yaşanan çevre felaketinin tüm yönleriyle araştırılması, karanlıkta nokta kalmayacak şekilde incelenmesi ve akıllardaki soruların giderilmesi için ve gelecekte bir daha yaşanmaması için araştırma komisyonu şart, sadece bu maden için değil tüm madenler için şart." dedi.

- "Hükümet artık tedbir almalı"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 20 ton siyanürün Fırat Nehri'ne ulaştığı yönünde iddiaların olduğunu, fakat şirketin "Sadece 8 kilogram" diye açıklama yaptığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının denetim görevini tam olarak yapmadığını öne süren Öztunç, "Şimdi, geliyorlar '16 milyon ceza kestik.' diyorlar. Kime? 1,6 milyar dolarlık yatırıma 16 milyon ceza diyorlar, devede kulak kalır arkadaşlar, böyle ufak cezalarla bu işten kurtulmak olmaz, yapılması gerekenler çok açık, net. Elin Kanadalısı geliyor, Avustralyalısı geliyor bizim burada altını çıkarıyor, parayı kazanıyor, tozunu, toprağını, siyanürünü yutmak da bizim yurttaşlarımıza kalıyor. Hükümet artık tedbir almalı, bu Türkiye'nin Çernobil'idir. Biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise maden sahasında faaliyet sırasında izlenecek tüm parametrelerin izleme sıklıklarının ve alınacak tüm önlemlerin Bakanlık tarafından takip edildiğini ifade etti.

Bugüne kadar maden sahasında kayda değer bir hidrojen siyanür oluşumu gözlemlenmediğini belirten Karaman şöyle devam etti:

"Söz konusu işletmenin cevher sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza neticesinde iddia edilen çevre kirliliğine istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez çevre denetim ekipleri ve çevre laboratuvarı ilimiz yetkilileri ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Denetim neticesinde 20 metreküp olduğu iddia edilen siyanür içeren çözeltinin, tesis sınırlarının hemen yanında araziye aktığı, mevsimi itibarıyla alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir akış bulunmadığı, dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edilmiştir. Tesise bu olayla ilgili Çevre Kanunu'na istinaden en üst sınır olan 16 milyon 441 bin lira para cezası uygulanmış, tesisin faaliyetleri durdurulmuştur. AK Parti olarak halkımıza, Erzincan'ımıza zerre kadar zarar gelecekse altından da vazgeçeriz, her şeyden de vazgeçeriz."

Görüşmelerin ardından İYİ Partinin grup önerisi ile HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

KAPAT [X]

- AK Parti'nin çalışma takvimine ilişkin önerisi

AK Parti Grubu'nun, Meclisin çalışma takvimine ilişkin önerisi kabul edildi.

Kabul edilen grup önerisine göre, Genel Kurul, haftalık çalışma günleri dışında cuma günü ve 4 Temmuz Pazartesi günü de mesai yapacak.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ön sıralarına alındı.

Genel Kurulda bugün 2022 yılı ek bütçesinin görüşmeleri tamamlanacak, yarın Sayıştaya üye seçimi yapılacak ve bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun teklifi görüşülecek. Perşembe günü Türkiye ile Polonya Arasında Savunma Sanayinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Gündemdeki konuların tamamlanamaması halinde Genel Kurul, cuma günü ve 4 Temmuz Pazartesi günü de mesai yapacak.

Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
'3600 ek gösterge' ile 'öğrenci affı' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
'3600 ek gösterge' ile 'öğrenci affı' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
TBMM KİT Komisyonunda TOKİ'nin 2019-2020 hesapları görüşüldü
TBMM KİT Komisyonunda TOKİ'nin 2019-2020 hesapları görüşüldü
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
Ek bütçe ve bedelli askerlik bu hafta Genel Kurul'da
Ek bütçe ve bedelli askerlik bu hafta Genel Kurul'da
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
6. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti
Ek bütçe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Ek bütçe, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim görevlisi alımlarında Jüri seçimine dair önemli KDK kararı!

Öğretim görevlisi alımlarında Jüri seçimine dair önemli KDK kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımlarında belirlenen jürinin alan dışı olduğuna dair iddiayı kabul etmedi!
4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin ücretleri ile ilgili İDDK son noktayı koydu

4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin ücretleri ile ilgili İDDK son noktayı koydu

Danıştay İDDK, "geçici personel" olarak istihdam edildikleri dönemde aynı görevi yerine getirdikleri hizmet süresinin, ücret tespiti sırasında dikkate alınması gerektiği sonucuna vardı.
Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat

Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-faizli-kredi_adv2071
20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Böylece hükümetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı 730 binden 750 bine çıkacaktır. Bir başka ifadeye ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Erdoğan: Temmuz maaşları, bayram öncesi zamlı ödenecek

Erdoğan: Temmuz maaşları, bayram öncesi zamlı ödenecek

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek." dedi.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 30 Haziran 2022 - Genel Kurul Gündemi açıklandı. Kurban Bayramı öncesi 4 dosyayı gündemine alan Mahkeme bunlardan üçü hakkında esastan karar verecek
KDK, öğretim görevlisi alımında kazanan adaya verilen notu düşürdü! sınav yenilenecek!

KDK, öğretim görevlisi alımında kazanan adaya verilen notu düşürdü! sınav yenilenecek!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımına itiraz eden adayın dosyasını bilirkişiye gönderdi kazanan kişiye verilen fazla puandan dolayı sınavın yenilenmesini sağladı!
Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik Bekçiler tarafından 2 seneyi aşkın süredir bekleniyor.
Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Sayıştay Temyiz Kurulu, 2.3.2022 tarihli toplantısında Belediyelere ilişkin yeni bir karar yayımladı. Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların meclis kararıyla spor kulübüne tahsis edilmesinde kamu zararı oluştuğuna ilişkin 7. Daire kararı onandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Cüneyt Arkın'ın en son oynadığı Dizi

Cüneyt Arkın'ın en son oynadığı Dizi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, son olarak Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara gelmişti.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Ünlü isim sert uyardı!

Ünlü isim sert uyardı!

Uluslararası yardım ödülü alan Zeynep Gamze Özçelik, önceki gün sosyal medya hesabından savaş açtı.