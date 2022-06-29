Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Cumhurbaşkanı ödeneği ek bütçe teklifinden çıkarıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Ek Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaş zammına ilişkin düzenleme de gündeme geldi. 'Cumhurbaşkanı maaşına zam' düzenlemesini ön gören madde, AK Parti milletvekillerinin verdiği önergeyle, teklif metninden çıkarıldı.

Tekliften çıkarılan maddeye ilişkin gerekçede "Bu önerge ile Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 oranında artmasını düzenleyen ifadenin madde metninden çıkarılması ve Cumhurbaşkanı ödeneğinde artış yapılmaması amaçlanmaktadır' denildi.

ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak ülkenin ve milletin menfaatlerine olan ek bütçeyi karalamak isteyenlere de bir çift söz söylemek istiyorum. Özellikle Bay Kemal, yandaşı ve taifesine. Bu sözlerim özellikle onlaradır. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri ile merhum Cumhurbaşkanlarının hak sahipleri ailelerine yapılan ödemelerin göstergesidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanı ödeneğine endekslidir. Yol açacağı mağduriyetler sebebiyle maaşımızla ilgili bir tasarrufta bulunmamız olmuyor. Ancak son ek bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öylesine zıvanadan çıkardılar ki artık bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değildir. Buradan TBMM'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneği ile ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağduriyeti uğramaması için gündeme gelecek ilk kanun teklifinde emekli milletvekillerinin maaşlarının başka bir formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Böylelikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaş Cumhurbaşkanı ödeneğini geçmiş olacağı için de inşallah artık kendisi bu konuyu yalan yanlış bilgilerle tekrar gündeme getirip de kamuoyunu boşu boşuna meşgul etmez. Ülkenin onca meselesi arasında vatandaşlarımızın karşına bu tarz bir konuyla çıkmak zorunda kaldığım için de sizlerden helallik istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.