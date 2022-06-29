'Otellerde fiyatlar yüzde 100 arttı'

Dünya'dan Selenay Yağcı'nın haberine göre;

Turizmcilerin beklediği 9 günlük tatil kararı, dün Bakanlar Kurulu toplantısından çıktı. Tatilciler, planları değiştirmeye tatillerini uzatmaya başladı. Bu yıl uzun zaman sonra pandemi kısıtlamalarının olmadığı bir Kurban Bayramı tatili geçirecek iç turizm, 2019 rakamlarını yakaladı. Yerli turistin çoğu, bayram tatilinin resmi olarak 9 güne çıkarılmasını beklemeden planlarını, 7 gecelik yapmıştı. Kararın ardından 4 günlük tatillerini 7 geceye çıkarmak isteyenlerin sayısı da arttı. Dün geceden beri talep ise yüzde 20 arttı. Okullar kapandı, sınavlar bitti, mezuniyet törenleri tamamlandı bayram tatili hareketi iki katına çıktı. Tatilciler bu yıl en çok Kuzey Ege ve Antalya'yı tercih ediyor.

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, karardan önce de bayram dönemi için yoğun talep aldıklarını, ancak karardan sonra 4 günlük tatillerini 7 güne çıkarmak isteyen birçok telefon aldıklarını söyledi. Karardan sonra yüzde 20 talep artışı olduğunu da ekleyen Onaran, "Bayramları kıyaslayacak olursak, 2019 rakamlarına yaklaştık.

Antalya bölgesinde doluluklar yüzde 90'ları aştı. Ege gölgesi güneyde yoğunlaşıyor ama dolulukla yüzde 70'lerde. Bu bayram kültür ve denizi birleştiren turlar çok popüler. Özellikle Karadeniz ve Ege'ye ilgi yoğun. Bu turlar resortlara göre daha uygun olduğu için tercih ediliyor. Yurtdışında yine yakın ve vizesiz seçenekler popüler. Hatta yurtdışında Şarm El Şeyh, Budva gibi vizesiz deniz tatili seçenekleri de tercih ediliyor" diye konuştu.

Resmi tatillerin uzatılması yasayla otomatikleşmeli

Resmi tatilleri uzatmanın son dakika olmasının turizmciye de turiste de istenilen ölçüde yararlı olmadığını söyleyen Ali Onaran, başka ülkelerde bunun yasayla belirlendiğini hatırlatarak, "Bu yasayla 9 güne tamamlamak için eğer arada 1 ya da 2 gün varsa otomatik olarak tatil uzatılıyor. Bizde de böyle bir yasaya ihtiyaç duyuyoruz. Böylece tatilci planını aylar önceden yapabilir. Son dakikaya kalınca ne otobüs bileti bulabiliyor ne de tatil yeri seçebiliyor. Bulsa bile çok daha pahalı oluyor. Pahalı olması tercihlerini etkileyebiliyor. Bu sebeple otomatikleşmesi gerekiyor" dedi.

'Sektöre olumlu yansıyacak'

Haziran ayının bitmesiyle 28 milyona yakın kişinin tatil sürecine girdiğini söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 8 Temmuz Cuma günü yarım gün olmak üzere 8-12 Temmuz'daki Kurban Bayramı'nın sonrasında 15 Temmuz'la birleştirilerek 9,5 güne çıkarılmasının sektörde hareketliliğe pozitif yansıyacağını dile getirdi. Bu yönde bir karar çıkmadan yerli turist planlama ve izinlerini bu tarihleri dikkate alarak yaptığını söyleyen Bağlıkaya, seyahat acentelerinin bayram dönemi için hem 4 gecelik hem de 7 gecelik tatil alternatiflerini sunduğunu belirtti. Bayram dönemi için beklenen dolulukların destinasyon ve tesis bazlı değiştiğini dile getiren Firuz Bağlıkaya, özellikle karardan itibaren rezervasyonların daha da hızlandığını, bayramda, popüler destinasyon ve otellerde yaklaşık yüzde 90 doluluk olacağını söyledi. Bağlıkaya sıkıntı yaşayanlar için kredi uygulaması başlattıklarını belirterek, "Tatil finansmanı noktasında sıkıntı yaşayanlar için 'Tatil Kredisi' uygulamasını devreye aldık. Tatile çıkmak isteyip finansman sıkıntısı yaşayanlar, bankaya gitmeden seyahat acenteleri üzerinden 50 bin TL'ye kadar tatil kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Tatil kredileri 24 aya kadar taksitlendirilebiliyor" dedi.

Fiyatlar 800 TL'den başlıyor

Kurban Bayramı için vatandaşın bütçelerine göre farklı tatil planlamaları yaptığını da açıklayan Bağlıkaya, "Ege ve Akdeniz kıyısındaki tesislerde konaklama tercih edenler için 3 yıldızlı otellerde gecelik oda fiyatı 800 TL, 4 yıldızlı otellerde 1400 TL, 5 yıldızlı otellerde ise 2 bin TL seviyelerinden başlıyor" dedi.

Fiyatlar yüzde 100 zamlandı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "2021'e göre yüzde 50-100 arası bir fiyat farklılığı var. Bu da çok normal. Maliyetlerimiz daha fazla arttı. Kurban Bayram'ında yoğun ilgi var. Çalışanların çoğu, tatillerini bu zamana denk getiriyor" diye ekledi. Hilton Sarıgerme Genel Müdürü Tunç Batum, bayram hareketliliğinde tatile çıkmak isteyen turistin bir alt yıldıza ya da daha uygun fiyatlı otellere yöneldiğini aktararak, "Yerli yine 5 yıldızlı otele gidecek ama biraz daha bütçeye göre değişecek" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, "Kurban Bayramı'nda yoğunluk var. Bayram tatilinin yaza denk gelmesi nedeniyle sahil turizmi ön planda ama bölgemizde şu anda doluluk yüzde 70-80'lere ulaştı" diye konuştu.

Bu yıl 100 çalışandan 46'sı tatilini bayramla birleştirecek

Avansas'ın Türkiye genelinde 3 bin 634 çalışan ile gerçekleştirilen araştırmasına göre, bu yıl 100 çalışandan 64'ü tatil planı yaparken, bunların yüzde 46'sı tatilini Kurban Bayramı ile birleştirecek. Tatile çıkacakların yüzde 71'i özel araçla seyahati tercih ederken, çalışanların en gözde tatil rotaları ise Antalya, Muğla ve İzmir oldu. Çalışanlar tatile 5 ila 20 bin TL arasında bütçe ayırdı. Ortalama tatil süresinin 8 gün olan araştırmada konaklamada ilk sırada yüzde 47'le oteller yer aldı.