Emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 200 TL İndirim
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 200 TL İndirim
Sponsorlu İçerik
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
Vali'nin oğlu kaza yaptı, karı koca 2 kişi kazada hayatını kaybetti
Vali'nin oğlu kaza yaptı, karı koca 2 kişi kazada hayatını kaybetti
'Ek gösterge' ve 'öğrenci affı' teklifinin 34 maddesi kabul edildi
'Ek gösterge' ve 'öğrenci affı' teklifinin 34 maddesi kabul edildi
4 Kurum toplamda 311 personel almak için ilana çıktı
4 Kurum toplamda 311 personel almak için ilana çıktı
Asgari ücret zammında karar günü
Asgari ücret zammında karar günü
Şube müdürlerinin ek göstergesi 3600 olacak
Şube müdürlerinin ek göstergesi 3600 olacak
2022 yılı ek bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
2022 yılı ek bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
AK Parti 5 büyükşehirde 'Bize neden kırgınsınız?' diye sordurdu
AK Parti 5 büyükşehirde 'Bize neden kırgınsınız?' diye sordurdu
Bakan Nebati: Hastanelerin tamamında performans ödemesi dağıtılacak
Bakan Nebati: Hastanelerin tamamında performans ödemesi dağıtılacak
En düşük emekli aylığı 3500 liraya çıkartıldı
En düşük emekli aylığı 3500 liraya çıkartıldı
Bakan Özer: Şartlar ne olursa olsun tüm öğrencilere eşit eğitim veriyoruz
Bakan Özer: Şartlar ne olursa olsun tüm öğrencilere eşit eğitim veriyoruz
CTE'den 'mahkumların parasıyla yatırım' haberlerine yalanlama
CTE'den 'mahkumların parasıyla yatırım' haberlerine yalanlama
Eskişehir ve İzmir'den sonra bir ilde daha ekmeğe zam geldi
Eskişehir ve İzmir'den sonra bir ilde daha ekmeğe zam geldi
Meclis tatile giriyor: Sosyal medya düzenlemesi ekime bırakıldı
Meclis tatile giriyor: Sosyal medya düzenlemesi ekime bırakıldı
Sayıştay'ın 5 yeni üyesi belirlendi
Sayıştay'ın 5 yeni üyesi belirlendi
Saldırıya uğrayan doktor konuştu: Bir daha hekimlik yapmayacağım
Saldırıya uğrayan doktor konuştu: Bir daha hekimlik yapmayacağım
Motorine 84 kuruş indirim geldi
Motorine 84 kuruş indirim geldi
OYAK'tan üyelerine promosyon açıklaması
OYAK'tan üyelerine promosyon açıklaması
Komisyonun ilk toplantısı bitti: İki konuda uzlaşıldı
Komisyonun ilk toplantısı bitti: İki konuda uzlaşıldı
TOKİ Başkanı açıkladı: Ağustosta yeni konut kampanyası başlayacak
TOKİ Başkanı açıkladı: Ağustosta yeni konut kampanyası başlayacak
Bakan Bozdağ, Şanlıurfa hakimi hakkında inceleme izni verdi
Bakan Bozdağ, Şanlıurfa hakimi hakkında inceleme izni verdi
İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu CHP'den istifa etti
İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu CHP'den istifa etti
Bakan Bozdağ: İade konusunda ilgili ülkelere başvurularımız var
Bakan Bozdağ: İade konusunda ilgili ülkelere başvurularımız var
LGS merkezi sınav sonuçları yarın açıklanacak
LGS merkezi sınav sonuçları yarın açıklanacak
Diyanetten kredi kartıyla kurban alımında faiz uyarısı
Diyanetten kredi kartıyla kurban alımında faiz uyarısı
AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu 'istifa' iddialarını yalanladı
AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu 'istifa' iddialarını yalanladı
Yağ fiyatlarında yüzde 15 indirim beklentisi
Yağ fiyatlarında yüzde 15 indirim beklentisi
Asgari ücrete yüzde 25 zam, işverene prim desteği
Asgari ücrete yüzde 25 zam, işverene prim desteği
3 Kurum toplamda 49 personel almak için ilana çıktı
3 Kurum toplamda 49 personel almak için ilana çıktı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Saldırıya uğrayan doktor konuştu: Bir daha hekimlik yapmayacağım

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli Doktor Şeyhmus Baraş, yaşadığı dehşeti anlatarak, saldırganların serbest bırakılmasıyla diplomasını yırttığını belirtti. Baraş, Sağlık Bakanlığının itiraz dilekçesinin ardından şüphelilerden üçünün tutuklanmasıyla adaletin yerini bulduğunu söyledi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Haziran 2022 17:36
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir'de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı özel tıp merkezine muayene için gelen hasta yakınları ile Doktor Şeyhmus Baraş arasında hakaret yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası hasta yakınları doktora tekme tokat saldırdı. Koridor boyunca hasta yakınları tarafından darp edilen doktorun yere düşüp bilincini kaybetmesiyle saldırganlar uzaklaştı. Saldırıda başına ve vücudunun farklı bölgelerine darbe alan Baraş, rapor alarak şikayetçi oldu.

Sağlık Bakanlığından itiraz

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli Doktor Şeyhmus Baraş'a saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini bildirdi. Karar sonrası tekrar gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişinin ise sorgusu sürüyor.

Dehşet anlarını anlattı

Olayı anlatan Baraş, "Saat gece 22.00 sıralarında bir çift çocuğunu muayeneye getirmiş. Benim bilgim yoktu bu konuda. Acil tarafında başka bir hasta ile ilgileniyordum. O sırada bilgi işlem görevlisiyle girişin ücretli olmasıyla ilgili bir tartışma yaşanmış. Bunun akabinde çift dışarı çıktıktan sonra çocuğun babası herhalde Kürtçe bilmediğimi düşünerek biraz hakarette bulundu. Ben de yaptığınız ayıp değil mi deyince kurumda SGK sözleşmesinin pasife alınmasının sinirini, küfür ve darp eylemiyle benden çıkarttı. Bu sırada kurumumuza yakın olan bir kıraathanede kardeşleri ve ağabeyleri de bulunuyordu. Bunların da olaya müdahil olmasıyla beraber 5-6 kişi tarafından bir linç girişiminde bulunuldu. Yaklaşık 3-4 dakika sürdü. Bu linç girişimi benim bilincimi kaybetmemle son buldu. Muhtemelen insafa geldiler ve öyle gittiler; yoksa kamera görüntülerinden de gördüğünüz gibi ayıranlar olmadı. Olayın devamında ben devlet hastanesine gidip darp raporu alarak şahıslardan davacı olduğumu belirttim, şikayetçi oldum. Polis ekipleri olaya intikal etikten sonra kamera görüntülerinden teşhis edildiler ve 3 kişi gözaltına alındı" dedi.

"Bir daha hekimlik yapmayacağım"

Zanlıların serbest bırakıldığını duyduğunda adliyeye gittiğini ve orada diplomasını yırttığını söyleyen Baraş, "Sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildiler. Adliyede akşam saat 17.00'ye kadar bekletildikten sonra, ki ben de o süreçte henüz Viranşehir'deydim, kararın çıkmasını bekliyordum. Kararı duymadan ayrılamamıştım. Saat 17.00'ye 5 dakika kala tutuksuz yargılanmak üzere salıverildikleri haberi geldi. Yani adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Ben bu haberi duyunca o linç girişiminden daha ciddi bir travma yaşadım. Psikolojik olarak benim için daha kötü oldu. Ben de bunun üzerine bir hesap sorma, bilgi alma amaçlı adliyeye gittim. Neden serbest bırakıldılar, Sağlık Bakanı bu yasayı meclisten geçirdi, yani bu darp, darbı da geçtim, linç girişimi bu yasaya geçmese bile tutuklu yargılanmaları gerekiyor. Yasaya katılım suçları dahil edilmiş olmasına rağmen neden serbest bırakıldılar, neden tutuklu yargılanmıyorlar. 10 dakika önce duruşma sonlanmasına rağmen herkes çıkmış, polis ekipleri içeri giremeyeceğimi, bunu onlara soramayacağımı, yarın gelmemi söyledi. Ben de o an bütün umudumu yitirdiğimi düşünerek diplomamı çıkarttım ve yırttım. Açıkçası bir daha hekimlik yapmayı düşünmüyordum ve şu andan itibaren de düşünmüyorum. Olayın akabinde babam diplomamın parçalarını yerden toplayıp sosyal medyada paylaşmış. Ondan sonra sosyal medyada gündem olmaya başladı. Sosyal medya üzerinden meslektaşlarım, aileleri ve vatandaşlarımız gündemi büyüttüler, bana destek oldular" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca telefonla aradı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini arayıp destek olduğunu söyleyen Baraş, "Olaydan yaklaşık bir gün sonra, gece saat 02.00'de Sağlık Bakanımız beni şahsi telefonundan arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın takipçisi olacağını, neden salıverildiklerini kendisinin de anlamadığını, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yarım saat boyunca görüştüğünü ve bu problemi çözüme kavuşturmaya çalıştığını aktardı. Onun sosyal medya paylaşımının üzerine şahıslar bugün tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bu konuda Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri ise adliyede

Darp edilen doktorun avukatı Aycan Ceylan, zanlılardan 3'ünün tutuklandığını, birinin ise bugün yakalanarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini belirterek, "Saldırganlar olayın akabinde ilk aşamada sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kamuoyunun gösterdiği tepki olaylara çok ciddi bir şekilde etki etmekte ki bu olayda da etkisini gördük. Zira kamuoyunun gündemine oturan müvekkilime yapılan saldırı, sağlıkta şiddeti önleme yasasına rağmen tutuklanmayan saldırganlar, Sağlık Bakanlığının devreye girmesi, tüm hekim sendikalarının, Türk Tabipler Odasının devreye girmesi ve çok ciddi tepki göstermesi karşısında saldırganlar bugün tekrar gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. Saldırganların 3'ü tutuklandı, biri bugün tekrar yakalandı. O da aynı şekilde tutuklanma talebiyle sulh cezaya sevk edilmiş durumda" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Çorum'da 14 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Çorum'da 14 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
ABD Reyhanlı saldırısı talimatını veren zanlıyı iade etti
ABD Reyhanlı saldırısı talimatını veren zanlıyı iade etti
Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü
Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü
Vali'nin oğlu kaza yaptı, karı koca 2 kişi kazada hayatını kaybetti
Vali'nin oğlu kaza yaptı, karı koca 2 kişi kazada hayatını kaybetti
Kayseri'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kayseri'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sağlık çalışanı cinnet getirdi: 2 ağır yaralı
Sağlık çalışanı cinnet getirdi: 2 ağır yaralı

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay, 'özürsüz ve kesintisiz olarak on gün' ibaresine açıklık getirdi

Danıştay, 'özürsüz ve kesintisiz olarak on gün' ibaresine açıklık getirdi

Danıştay 2. Dairesi, Mücbir sebepler hariç, özürsüz ve kesintisiz olarak on gün görevi başında bulunmaması" düzenlemesinde on günlük sürenin hesaplanmasında hafta sonunun da hesaba katılması gerektiğini belirtti.
Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi

Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi

Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi
Memurlara özel 3 gece 4 gün herşey dahil tatil 2670 TL

Memurlara özel 3 gece 4 gün herşey dahil tatil 2670 TL

https://www.tarhanserenity.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=memurlara_ozel
MEB: Rehber öğretmenler, icapçı görevlerini yapmalı

MEB: Rehber öğretmenler, icapçı görevlerini yapmalı

Milli Eğitim Bakanlığı rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlara olarak görev yapan öğretmenlerin icapçı görevlerini yapmaları gerektiğini belirtti.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
20 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

20 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Öğretim üyesi atamasında jüri seçiminde ince detaylar!

Öğretim üyesi atamasında jüri seçiminde ince detaylar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim üyesi atamalarında jüri seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara dair önemli bir karar verdi!
'3600 ek gösterge' ile 'öğrenci affı' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu

'3600 ek gösterge' ile 'öğrenci affı' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu

'3600 ek gösterge ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu"
Öğretim görevlisi alımlarında Jüri seçimine dair önemli KDK kararı!

Öğretim görevlisi alımlarında Jüri seçimine dair önemli KDK kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımlarında belirlenen jürinin alan dışı olduğuna dair iddiayı kabul etmedi!
4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin ücretleri ile ilgili İDDK son noktayı koydu

4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin ücretleri ile ilgili İDDK son noktayı koydu

Danıştay İDDK, "geçici personel" olarak istihdam edildikleri dönemde aynı görevi yerine getirdikleri hizmet süresinin, ücret tespiti sırasında dikkate alınması gerektiği sonucuna vardı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Kara Tahta 12.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 12.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 12.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 6 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Sağlığıyla ilgili şok eden açıklama!

Sağlığıyla ilgili şok eden açıklama!

İbrahim Tatlıses, sağlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.