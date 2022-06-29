Arda Turan: Erdoğan'ı büyüğüm olarak severim, siyaseten aynı düşünmüyorum

TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının konupu, Galatasaray'lı yıldız futbolcu Arda Turan oldu.

Futbol kariyeri dışında siyasete dair de konuşan Arda Turan, Candaş Tolga Işık'ın "İktidara yakın olmakla eleştiriliyorsun, Öyle misin?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

"Erdoğan büyüğüm, ama aynı siyasi düşünceye sahip değilim"

"Asla iktidara yakın değilim. Recep Tayyip Erdoğan benim sevdiğim bir büyüğümdür. Siyasi fikir olarak asla böyle bir düşüncede değilim. Ben söylediğim fikrin, savunduğum düşüncenin her zaman arkasındayım, dinleselerdi. 'Hayır' diyene de çok büyük saygım vardı, 'Evet' diyene de."

"Hiçbir siyasi çıkarım olmadı, insanlar öyle algıladı"

"Türk tarihinin bugünden, yani atıyorum Moğollardan, Orta Asya'dan buraya gelene kadar ki hikayesiyle alakalı bir sürü kitap okudum, bir fikrim vardı; Koalisyonların bize fayda vermeyeceğini, sağdan veya soldan birinin değil. Recep Tayyip Erdoğan hayatı boyunca bana bir direktif vermedi, inan bana. Hiç böyle bir ilişkimiz yoktu. Ben de bir gün hayatımın herhangi bir yerinde siyasi çıkar sağladıysam şuradan çıkmayayım. Ama insanlar öyle algıladılar, ben inandığım doğruyu söylüyorum."