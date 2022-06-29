Engelli ağabeyini başından vurdu
İstanbul Büyükçekmece'deki bir sitede oturan 28 yaşındaki İbrahim Enes Kaplan, dün akşam saatlerinde ruhsatlı tabancasıyla ağabeyi zihinsel engelli Kadir Kaplan'ı (35) başından vurarak öldürdü
Eklenme : 29 Haziran 2022 08:40
İstanbul Büyükçekmece'deki bir sitede oturan 28 yaşındaki İbrahim Enes Kaplan, dün akşam saatlerinde ruhsatlı tabancasıyla ağabeyi zihinsel engelli Kadir Kaplan'ı (35) başından vurarak öldürdü.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Kadir Kaplan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, ağabeyini öldüren Kaplan'ı yakalayarak gözaltına aldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız