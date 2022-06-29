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Komisyonun ilk toplantısı bitti: İki konuda uzlaşıldı

Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yaptı. İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.

Kaynak : NTV
Eklenme : 29 Haziran 2022 16:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada asgari ücrette temmuz artışı için talimat verdiğini söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücrette ara zammın bu hafta belirleneceğini söylemişti.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TEMMUZ ZAMMI İÇİN TOPLANDI

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer aldı.

İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış, temmuzdan itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.

Mevcut asgari ücret net 4 bin 253 lira

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

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