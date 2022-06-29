Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 16,64 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Haziran 2022 17:33
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|16,6300
|16,6310
|16,6390
|16,6400
|Avro
|17,4790
|17,4800
|17,4300
|17,4310
|Sterlin
|20,2600
|20,3620
|20,0980
|20,1990
|İsviçre Frangı
|17,3400
|17,4270
|17,4150
|17,5030
|ANKARA
|ABD Doları
|16,6000
|16,6800
|16,6090
|16,6890
|Avro
|17,4390
|17,5190
|17,3900
|17,4700
|Sterlin
|20,2000
|20,4100
|20,0380
|20,2480