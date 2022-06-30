Cezası kesinleşen FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran zanlı tutuklandı
Edirne'de örgüt mensuplarının Yunanistan'a kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Haziran 2022 15:40
Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan FETÖ şüphelisi A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen A.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız