Elektronik ticaret kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Motorine 84 kuruş indirim geldi
Motorine 84 kuruş indirim geldi
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 200 TL İndirim
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 200 TL İndirim
Sponsorlu İçerik
OYAK'tan üyelerine promosyon açıklaması
OYAK'tan üyelerine promosyon açıklaması
Komisyonun ilk toplantısı bitti: İki konuda uzlaşıldı
Komisyonun ilk toplantısı bitti: İki konuda uzlaşıldı
TOKİ Başkanı açıkladı: Ağustosta yeni konut kampanyası başlayacak
TOKİ Başkanı açıkladı: Ağustosta yeni konut kampanyası başlayacak
Bakan Bozdağ, Şanlıurfa hakimi hakkında inceleme izni verdi
Bakan Bozdağ, Şanlıurfa hakimi hakkında inceleme izni verdi
İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu CHP'den istifa etti
İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu CHP'den istifa etti
Eskişehir ve İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyat
Eskişehir ve İzmir'de ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyat
'Ek gösterge' ve 'öğrenci affı' teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
'Ek gösterge' ve 'öğrenci affı' teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Bakan Koca 'salıverilme kararına itirazı' duyurmuştu...3 kişi tutuklandı
Bakan Koca 'salıverilme kararına itirazı' duyurmuştu...3 kişi tutuklandı
Bakan Bozdağ: İade konusunda ilgili ülkelere başvurularımız var
Bakan Bozdağ: İade konusunda ilgili ülkelere başvurularımız var
LGS merkezi sınav sonuçları yarın açıklanacak
LGS merkezi sınav sonuçları yarın açıklanacak
Diyanetten kredi kartıyla kurban alımında faiz uyarısı
Diyanetten kredi kartıyla kurban alımında faiz uyarısı
AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu 'istifa' iddialarını yalanladı
AK Parti Ağrı İl Başkanı Özyolcu 'istifa' iddialarını yalanladı
Yağ fiyatlarında yüzde 15 indirim beklentisi
Yağ fiyatlarında yüzde 15 indirim beklentisi
Asgari ücrete yüzde 25 zam, işverene prim desteği
Asgari ücrete yüzde 25 zam, işverene prim desteği
3 Kurum toplamda 49 personel almak için ilana çıktı
3 Kurum toplamda 49 personel almak için ilana çıktı
Asgari ücrette 3 formül
Asgari ücrette 3 formül
'Cumhurbaşkanı ödeneği' maddesi bütçe teklifinden çıkarıldı
'Cumhurbaşkanı ödeneği' maddesi bütçe teklifinden çıkarıldı
Saldırgan serbest bırakılınca hekimliği bıraktı, diplomasını yırttı
Saldırgan serbest bırakılınca hekimliği bıraktı, diplomasını yırttı
Türkiye istediğini aldı: İsveç ve Finlandiya PKK'ya destek vermeyecek
Türkiye istediğini aldı: İsveç ve Finlandiya PKK'ya destek vermeyecek
MHP'li vekil: EYT ve sözleşmeliler hükümetimizin gündeminde
MHP'li vekil: EYT ve sözleşmeliler hükümetimizin gündeminde
Üç ülke arasında mutabakat imzalandı... İşte maddeler
Üç ülke arasında mutabakat imzalandı... İşte maddeler
'Kimsenin şüphesi olmasın, ekonomimiz güçlenerek yoluna devam ediyor'
'Kimsenin şüphesi olmasın, ekonomimiz güçlenerek yoluna devam ediyor'
TBMM'de Genel Kurul çalışma süresi arttırıldı
TBMM'de Genel Kurul çalışma süresi arttırıldı
Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç ile yaptığı dörtlü görüşme sona erdi
Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç ile yaptığı dörtlü görüşme sona erdi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Vali'den KKKA açıklaması: Bir gencimizi bu hastalıktan kaybettik
Vali'den KKKA açıklaması: Bir gencimizi bu hastalıktan kaybettik
Şanlıurfa'da doktora saldırı kamerada
Şanlıurfa'da doktora saldırı kamerada
Motorine beklenen indirim geldi
Motorine beklenen indirim geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ve diğer dünya liderleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ve diğer dünya liderleriyle görüşecek
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Elektronik ticaret kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Haziran 2022 16:45
Yazdır
Elektronik ticaret kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Teklifle, e-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması ve pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla, ölçekler de dikkate alınarak elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor.

Seyahat acenteliği, sivil havacılık, bireysel emeklilik, bankacılık, sigortacılık, finansman, sermaye piyasası, ödeme hizmetleri, bahis ve şans oyunları ile elektronik haberleşme alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcı kabul edilmeyecek.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a yeni terim ve kavramlar eklenecek.

Elektronik ticaret pazaryerinde kendisinin satış yapıp yapmadığına bakılmaksızın diğer elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar, "elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı" olarak; ister elektronik ticaret pazar yerinde isterse kendine ait elektronik ticaret ortamında, kendi mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılar ise "elektronik ticaret hizmet sağlayıcı" olarak tanımlanacak.

Kanuna, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret ortamına ilişkin belirliliğin sağlanması için elektronik ticaret pazaryeri ve elektronik ticaret ortamı tanımları da eklenecek.

Net işlem hacmi, nihai fatura veya fatura yerine geçen belge değerlerinin tüm vergi, fon, harç ve benzeri dahil toplamını içerecek. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının birden fazla elektronik ticaret pazar yerinin olması halinde net işlem hacmi hesaplanırken bu pazar yerleri, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının birden fazla elektronik ticaret ortamının olması halinde ise bu ortamların tamamı üzerinden gerçekleşen hacim, net işlem hacmine dahil edilecek.

- Hukuka aykırı içerik

Diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı konulardan sorumlu olmayacak.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması halinde bu içeriği gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirecek.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, hak sahibinin, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline dair bilgi ve belgeye dayanan şikayeti üzerine, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının şikayete konu ürününü yayımdan kaldırarak durumu kendisine ve hak sahibine bildirecek.

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının, şikayetin aksini gösteren bilgi ve belgeye dayanan aracı hizmet sağlayıcıya sunması üzerine şikayete konu ürünü yeniden yayımlayacak.

Şikayet ve itirazda; ilgililerin açık kimlik ve adres bilgileri, ihtilafa konu ürün hakkındaki bilgiler, ürünün yayımdan kaldırılması veya yayımlanmasının gerekliliğine dair gerekçeler ile yönetmelikle belirlenen diğer hususlar yer alacak. İlgililerin genel hükümlere göre adli ve idari mercilere başvurma hakları saklı olacak.

- Ticaret Bakanlığına "etkin ve adil rekabet ortamını koruma" yetkisi

Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaretin gelişimini sağlamaya, etkin ve adil rekabet ortamını korumaya, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya yetkili olacak.

KAPAT [X]

Bakanlık, kanunun uygulanmasını sağlamak için denetim yapmaya ve denetim sonuçlarını açıklamaya, denetim sırasında özel uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren durumlarda bilirkişi görevlendirmeye, bilirkişinin hak ve yükümlülükleri ile görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemeye yetkili kılınacak.

Aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcı, düzenleme kapsamındaki iş ve işlemlerine ilişkin bilgi, belge, defter ve elektronik kayıtlarını, iş veya işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle saklamakla yükümlü olacak.

Ticaret Bakanlığı, sesli arama ve kısa mesaj yoluyla ticari elektronik ileti gönderen gerçek veya tüzel kişi abone bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan almaya yetkili olacak.

- İdari para cezaları

Teklif ile elektronik ticarette haksız ticari uygulamada bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, haksız uygulamada bulunulan her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil elektronik ticaret hizmet sağlayıcıyı kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için 500 bin lira idari para cezası verilecek.

Net işlem hacmine dahil edilen elektronik ticaret ortamları hariç olmak üzere kendine ait elektronik ticaret ortamları arasında erişim imkanı sunan ve bu ortamlarda birbirinin tanıtımını yapan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya 10 milyon lira, mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya ise 20 milyon lira idari para cezası verilecek.

Ticaret Bakanlığınca yapılan son bildirim ve bilgilendirmenin ardından elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı, tüketiciler ve pazaryerinde bulunan elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları mağdur etmemek adına yalnızca geçmiş siparişlere ilişkin iş ve işlemler yürütebilecek. Verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması halinde bakanlık tarafından elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ilgili internet adreslerine içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

İdari para cezalarının uygulanmasına rağmen Ticaret Bakanlığınca verilen süre içinde aykırılığın sonlandırılmaması veya aynı aykırılığın ceza tebligatının yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde tekrarı halinde bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacak.

İdari para cezalarına ilişkin fiillerin, Ticaret Bakanlığını yanıltmaya yönelik iş ve işlemlerle gerçekleştirilmesi halinde söz konusu cezalar 10 katı uygulanacak.

İdari para cezalarının bir takvim yılına ilişkin toplam tutarı, net işlem hacmi 60 milyar liranın altında olan aracı hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcı için 500 milyon lirayı geçemeyecek.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Elektronik ticarete yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Elektronik ticarete yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
'3600 ek gösterge' ile 'öğrenci affı' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
'3600 ek gösterge' ile 'öğrenci affı' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
TBMM'de Genel Kurul çalışma süresi arttırıldı
TBMM'de Genel Kurul çalışma süresi arttırıldı
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı

Bu Habere Tepkiniz

Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi

Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi

Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi
MEB: Rehber öğretmenler, icapçı görevlerini yapmalı

MEB: Rehber öğretmenler, icapçı görevlerini yapmalı

Milli Eğitim Bakanlığı rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlara olarak görev yapan öğretmenlerin icapçı görevlerini yapmaları gerektiğini belirtti.
Alkolsüz Aile Oteli Açılışa Özel Fırsatları Kaçırmayın!

Alkolsüz Aile Oteli Açılışa Özel Fırsatları Kaçırmayın!

https://halalparadisedidim.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=halalparadise
20 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

20 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Öğretim üyesi atamasında jüri seçiminde ince detaylar!

Öğretim üyesi atamasında jüri seçiminde ince detaylar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim üyesi atamalarında jüri seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara dair önemli bir karar verdi!
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
'3600 ek gösterge' ile 'öğrenci affı' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu

'3600 ek gösterge' ile 'öğrenci affı' düzenlemesi TBMM'ye sunuldu

'3600 ek gösterge ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu"
Öğretim görevlisi alımlarında Jüri seçimine dair önemli KDK kararı!

Öğretim görevlisi alımlarında Jüri seçimine dair önemli KDK kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımlarında belirlenen jürinin alan dışı olduğuna dair iddiayı kabul etmedi!
4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin ücretleri ile ilgili İDDK son noktayı koydu

4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin ücretleri ile ilgili İDDK son noktayı koydu

Danıştay İDDK, "geçici personel" olarak istihdam edildikleri dönemde aynı görevi yerine getirdikleri hizmet süresinin, ücret tespiti sırasında dikkate alınması gerektiği sonucuna vardı.
20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Böylece hükümetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı 730 binden 750 bine çıkacaktır. Bir başka ifadeye ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Erdoğan ve Biden'den samimi sohbet

Erdoğan ve Biden'den samimi sohbet

NATO Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden bir araya geldi. Tokalaşan iki lider daha sonra NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile birlikte gazetecilere poz verdi.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı!

Sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı!

Ceylan'ın oğlunu görenler şaştı kaldı. İşte Ceylan'ın ekranlardan uzak oğlu....