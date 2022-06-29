Eskişehir ve İzmir'den sonra bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Eskişehir'de 210 gramı 3 TL'ye satılan ekmeğin 200 gramı 4 TL olarak satılacak. 250 gram ekmeğin fiyatı ise 5 TL olarak güncellendi. Yeni fiyat tarifesi, Kurban Bayramı sonu itibari ile 13 Temmuz sonrası Eskişehir ve ilçelerinde geçerli olacak.

İzmir'de ekmeğe zam

İzmir'de ekmek fiyatlarında artış talebi için ilgili kurumlardan oluşturulan komisyon, 3 TL'den satılan 210 gram ekmeğin 4 TL olmasa karar verdi. Karar, görüş alınmak üzere Ticaret Bakanlığına gönderildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir'de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi. Komisyon üyeleri, 3 TL'den satılan 210 gram ekmeğin 4 TL olması için görüş verdi. Görüş, oy çokluğuyla kabul edildi.

Komisyon kararı, görüş alınmak üzere Ticaret Bakanlığına gönderildi

Denizli'de ekmeğin gramı düştü fiyatı arttı

Denizli'de un fiyatlarındaki ve girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek zam isteyen fırıncı esnafı istediği artışı aldı.

Fırıncılar Odası, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Denizli Ticaret Odası ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yer aldığı komisyonda yapılan görüşmelerden sonra ekmeğin yeni fiyatı 4 lira olarak belirlenmişti. Komisyon kararı bugün Ticaret Bakanlığı tarafından da onaylandı.

"GRAMI DÜŞTÜ FİYATI ARTTI"

Denizli'de ekmeğe son zam Mart ayında yapılmıştı. Kentte 2 lira 50 kuruştan satılan 230 gram ekmeğin gramı 210'a düşürülmüş fiyatı da 3 lira olarak belirlenmişti. Bugün yapılan zamla birlikte kentte satılan ekmek 200 grama düşürüldü fiyatı ise 4 liraya çıkarıldı.

Denizli'de ekmek yarın sabah zamlı tarifeden satılacak. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban son dönemde maliyetlerin çok arttığını belirterek, "Girdi maliyetleri durmadan yükseliyor. Un, elektrik, doğalgaz, akaryakıt fiyatları çok yükseldi. Fırıncı esnafının da ayakta kalması gerekiyor" ifadelerini kullandı.