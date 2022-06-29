İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu CHP'den istifa etti
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Tuba Torun Erdoğdu, partiden istifa etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Haziran 2022 14:29
Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğdu ve YDK üyesi Tuba Torun Erdoğdu, CHP'den istifalarını Genel Merkeze sundu.
Aykut Erdoğdu ile eşi Tuba Torun Erdoğdu'nun kendileri üzerinden CHP'nin yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını belirttiği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Milletvekili Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtları sosyal medyaya yansımıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında konuyla ilgili soruya, "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz." yanıtını vermişti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız