Bakan Bozdağ, Şanlıurfa hakimi hakkında inceleme izni verdi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Bozdağ tarafından, bir avukata onur kırıcı davranışlarda bulunduğu öne sürülen hakim hakkında HSK'ye inceleme ve soruşturma izni verildi. Bunun üzerine HSK tarafından müfettiş görevlendirilerek iddiaya ilişkin inceleme başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

- Şanlıurfa Barosu Avukat Hakları Merkezi, geçen salı günü duruşma salonu yerine mahkeme kaleminde duruşmayı yapan ve bir avukata 'onur kırıcı' davranışlarda bulunduğu iddia edilen hakime tepki gösterdi.

Şanlıurfa Barosu Avukat Hakları Merkezi, Şanlıurfa Adliyesi önünde toplanarak söz konusu iddia hakkında basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı baro avukatlarından Hacer Perihan Demirel yaptı.

Bir mahkeme hakiminin 'onur kırıcı' davranışlarına maruz kalan bir meslektaşlarının yanında bulunduklarını göstermek için toplandıklarını belirten Demirel, geçen salı günü yaşanan olayla ilgili şu bilgileri verdi:

"21 Haziran günü meslektaşımız, vekili olduğu kurum adına duruşmaya iştirak etmek üzere adliyede hazır bulunmuştur. Duruşmanın duruşma salonunda değil de mahkeme kalemi gibi kalabalık bir yerde yapılması nedeniyle mahkeme kaleminde bulunan hakim ve katiplere selam vererek odaya girmiştir. Duruşma başladıktan sonra meslektaşımızın dosya ile ilgili beyanlarını ifade etmeye başlaması ile birlikte mahkeme hakimi tarafından anlamsız bir şekilde ne diyorsun, sen kahvede misin, zaten Bölge Adliye Mahkemesi'ne tayinim çıktı, avukatlardan kurtuluyorum, dua et burası mahkeme gibi anlamsız ve saygısızca ifadeler kullanmıştır. Sosyal medyada da yayıldığı üzere bu ifadeleri kullanmakla birlikte resmi belge niteliğindeki duruşma tutanağını da bir hakime yakışmayacak ciddiyette, meslek vakarı ile uyumsuz, tek taraflı ve gerçeğe aykırı bir şekilde düzenlenmiştir. Davalı vekili layık olmadığından beyanı alınmadı gibi bir küçük düşürücü ifadeyle meslektaşımızın savunma hakkı elinden alınmıştır."