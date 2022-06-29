TÜRK-İŞ Başkanı, asgari ücrete enflasyon oranında artış istedi

Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, yıllık belirlenen asgari ücret konusunda uzun senelerden sonra ara zam için toplandıklarını belirtti.

Yüksek enflasyon nedeniyle yılbaşında belirlenen asgari ücretin alım gücünün düştüğünü vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

"Asgari ücretliler, sabit gelirliler, emekliler, toplumun sıkıntı çeken kesimi. İnsanlar son yıllarda görülmedik bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Oluşan enflasyon ortada, bu enflasyon çerçevesinde asgari ücretliye, dar ve sabit gelirliye nefes aldıracak bir düzenleme olmasını talep ediyoruz."

Asgari ücretin yaygın ücrette dönüşme riskine dikkati çeken Atalay, asgari ücretteki artışın nitelikli iş ve işçiye de yansıtılması gerektiğini dile getirdi.

Atalay, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinden sadece 100'ünde sendikaların örgütlü olduğunu belirterek, "Bunlar ihracat yapıyor, iyi para kazanıyor. Bunların 400'ünde örgütlü değilsek burada herkesin düşünmesi lazım. Örgütsüz bir toplumda herkes asgari ücretli çalışan oluyor. Bizim bu konuda yasal bir düzenleme talebimiz var." dedi.

Geçici işçilerin, taşeron işçilerin, EYT'lilerin, emeklilerin hükümetten talepleri olduğunu vurgulayan Atalay, torba kanun kapsamında Mecliste görüşülen en düşük emekli aylığının daha da artırılması gerektiğini söyledi.