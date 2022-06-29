FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Haziran 2022 16:52
Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Y. ile avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Y'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız