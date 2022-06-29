Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelanda Karabük-Zonguldak yolu trafiğe kapandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Haziran 2022 21:05
İlçede 3 gündür aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Yeşilköy mevkisinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yoluna toprak ve kaya parçaları düştü.
Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, yolu çift yönlü trafiğe kapattı.
Karayolları ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız