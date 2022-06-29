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Bakan Soylu: Gün geçtikçe tablo ağırlaşmaktadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketine ilişkin, "Tüm illerle yaptığımız değerlendirmelerimiz çerçevesinde, gerek alt yapı, gerek tarım hasarları, yol, köprü, su gibi köylerimizin, kırsalımızın ve şehirlerimiz ile köylerimizin arasında olan alt yapılarımızın hasarı açısından gün geçtikçe tablo ağırlaşmaktadır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Haziran 2022 22:30
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Bakan Soylu: Gün geçtikçe tablo ağırlaşmaktadır

Sinop, Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Bolu'yu vuran sel felaketinin ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Düzce'de incelemelerde bulundu. Günün sonunda ise Bakan Soylu, Düzce'de açıklamalarda bulundu. Sel afeti ile ilgili gelen uyarılardan sonra tüm kamu kuruluşların alarm haline geçtiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Vatandaşlarımıza görsel, işitsel tüm yayın organlarından gerekli bilgiler aktarılmıştır. AFAD'ın erken uyarı sistemi de 5 vilayette ilk kez kullanılmıştır. Bu sel afetinde iki kaybımız var. Birisi Kastamonu, birisi de Düzce'de. İnşallah en kısa sürede bulmak nasip olur. 2 bin 830 kişi tahliye edildi. 7 bin 860 personel, 2 bin 191 araç, 6 helikopter ve bir insanlı keşif uçağı kapasitemizin içinde mevcut. 47 milyon 150 bin lira destek ve yardım ödeneği çıkartıldı. 112'ye 3 bin 33 ihbar geldi" diye konuştu.

"Gün geçtikçe tablo ağırlaşmaktadır"

Gün geçtikçe durumun kötüleştiğini ifade eden Bakan Soylu, "Geçmiş sel afetlerine yönelik, insan kaybı veya vatandaşlarımızın sele kapılması açısından onunla kıyaslanmayacak derecede bir durum söz konusu. Bu farklı bir değerlendirmeye yol açmasın. Tüm illerle yaptığımız değerlendirmelerimiz çerçevesinde, bizim gördüklerimiz çerçevesinde, gerek alt yapı, tarım hasarları, yol, köprü, su gibi, köylerimizin, kırsalımızın ve şehirlerimiz ile köylerimizin arasında olan alt yapılarımızın hasarı açısından gün geçtikçe tablo ağırlaşmaktadır. Altını çizerek bunu ifade etmek istiyorum. Bugün Düzce'de gördüğümüz tablo endişe vericidir. Sadece Gölyaka'da 5 bin dönüm arazinin, hem de tarımla ilgili ekili olan arazinin sular altında olduğunu, Düzce'de toplam 21 bin dönüm ekili arazinin sular altında olduğunu söyleyebilirim. Bu ürün ve arazi açısından önemli. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Marmaris'teki yangının ölçütü kadar. Tüm bakanlarımız, Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kamu kurum ve kuruluşlarımız her ilde ciddi bir çalışma içindeler" şeklinde konuştu.

Arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Bakan Soylu, "Bu saat itibariyle 200'ün üzerinde arama kurtarma personeli ile çalışmaları gerçekleştirmiş olacağız. Ailelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Metanet, sabır diliyorum. Hakikaten aileler ve yakınları için zor bir dönem. Bu esnada Düzce'ye mahsus farklı bir durum söz konusu. Düzce'mizin suyunu temin eden ana isale hattında 4 kilometrelik kopukluk meydana geldi. Düzce Belediye Başkanımız, tüm kuruluşlar, el ele vererek inşallah bu gece yarısına kadar Düzce'nin suyunu verebilmesi için çalışıyor. 24 saat içinde, 4 kilometrelik bu hattın yapılması kolay değil. Tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Köylerde ciddi hasar olduğunu söyleyen Bakan Soylu "Kaymakamlarımız, il özel idaremiz, tüm kuruluşlar, köprüler, tahribatlar açısından kolları sıvamış durumdalar. En kısa zamanda köylerin ulaşımı da sağlanacak. Elektrik, su gitmeyen köylerimiz var ama sayısı az. İki köye elektrik, 37 köye su verilemiyor. Düzce'nin tam merkezinde bulunan TOKİ'nin yaptığı bin 220 dairelik alanda elektrik saatlerinin bulunduğu noktayı su bastı. Orada da elektrik idaresi ciddi bir çalışma ortaya koyuyor. 14 blok kaldı. Dönem dönem elektrik ile suyun temasından kaynaklanan sıkıntı oluyor. Onu da aşmaya çalışıyorlar. 3 tavuk kümesi ve 105 bin tavuk telefi oldu. Onlar da bizim canlarımız. Sular çekildiği andan itibaren tarım hasarı ile ilgili net bir tabloyu ortaya koyacağız. Tüm illerimizde ciddi bir çalışma söz konusu. Vatandaşların evleri ile ilgili mağduriyetlerini de arkadaşlarımız, ilgili çalışma grubumuz çalışmalarını sürdürüyor. El birliği ile karşı karşıya kaldığımız bu süreçten çıkacağımıza inancımız tamdır. Allah bizi bir daha böyle afetle karşı karşıya bırakmasın" dedi.

"Türkiye afet bölgesi"

Türkiye'nin afet bölgesi olduğunun altını çizen İçişleri Bakanı Soylu, "Heyelandan sele, depremden çığa, Türkiye'nin her yeri afet bölgesi. Söylemek kolay değil ama cennet vatanımızın kendine ait, doğanın ortaya koyduğu özellikler de söz konusu. Daha bugün, madenle ilgili afet tatbikatı yaptık. Bu yıl afet tatbikat yılı. Türkiye'de ilk kez yapılan tatbikatları yapıyoruz. Hazırlıklarını yapıyoruz. Birçok tatbikat yapıyoruz, il risk azaltma planlarımız var" diye konuştu.

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