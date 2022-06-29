Bayram yaklaştı: İşte pazarlardaki kurbanlık fiyatları

Alıcılar çadırları tek tek dolaşıyor, pazarlıklar devam ediyor.

Bayram yaklaşırken kurban pazarlarındaki hareketlilik sürüyor.

İstanbul Bahçelievler'de kurulan kurban pazarındaki yaklaşık 100 çadırda, Anadolu'nun dört bir yanından gelen 4 bine yakın küçükbaş, 2 binden fazla da büyükbaş hayvan bulunuyor.

Küçükbaş 3-4 bin, büyükbaş 25-65 bin arasında

Büyükbaş hayvanların fiyatı 25 bin liradan başlıyor, 65 bin liraya kadar çıkıyor.

Küçükbaş hayvanlar ise 3 ile 4 bin lira arasında alıcı buluyor.

Fiyatlar, hayvanın cinsine ve ağırlığına göre değişiyor.