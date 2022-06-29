Bayram yaklaştı: İşte pazarlardaki kurbanlık fiyatları
İstanbul'daki kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor. Peki satışlar ne durumda, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar hangi fiyattan alıcı buluyor?
Kaynak : TRT
Eklenme : 29 Haziran 2022 23:24
Alıcılar çadırları tek tek dolaşıyor, pazarlıklar devam ediyor.
Bayram yaklaşırken kurban pazarlarındaki hareketlilik sürüyor.
İstanbul Bahçelievler'de kurulan kurban pazarındaki yaklaşık 100 çadırda, Anadolu'nun dört bir yanından gelen 4 bine yakın küçükbaş, 2 binden fazla da büyükbaş hayvan bulunuyor.
Küçükbaş 3-4 bin, büyükbaş 25-65 bin arasında
Büyükbaş hayvanların fiyatı 25 bin liradan başlıyor, 65 bin liraya kadar çıkıyor.
Küçükbaş hayvanlar ise 3 ile 4 bin lira arasında alıcı buluyor.
Fiyatlar, hayvanın cinsine ve ağırlığına göre değişiyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız