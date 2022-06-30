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TOKİ'den 100 bin konutluk yeni kampanya

Krize rağmen yıllık 50 bin olan konut üretimini 70 bine çıkaran TOKİ, ağustos ayında da 100 bin yeni konut projesine ilişkin kampanya yapacak

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 30 Haziran 2022 07:48
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TOKİ'den 100 bin konutluk yeni kampanya

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), vatandaşların alım güçleri dikkate alarak ağustos ayında 100 bin adetlik sosyal konut kampanyası başlatıyor. TBMM KİT Komisyonunda sosyal konut projeleri ve kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi veren TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ tarafından üretilen konut sayısının 1 milyon 100 bine ulaştığını söyledi. Dünyada yaşanan pandemi ve ekonomik krizlere rağmen 50 bin konut üretimini 70 bina çıkardıklarını dile getiren Bulut "Son üç yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konut, sosyal donatılarıyla birlikte şehirlerimize kazandırılmış, 137 bin konutun da teslimi bu süreçte gerçekleştirilmiştir. 775 şantiyede toplam 144 bin konut, inşaatı da halen devam ediyor ve sadece şantiyelerde 70 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 2021 yılında Türkiye genelinde ilk el konut satışlarında TOKİ'nin payı ilk defa yüzde 13,8'e yükseltildi. Bu oran geçmiş dönemlerde yüzde 8 civarındaydı" dedi.

148,8 MİLYON FAİZSİZ KREDİ

Bulut, 2021 yılında 875 şehit ailesi ve yakınlarına 148,8 milyon lira faizsiz konut kredisi kullandırdıklarını belirterek "Bu yıl kullandırılan faizsiz konut kredisi kişi başına 241 bin liraya yükseltilmiş ve ilk beş ayda da 275 vatandaşımıza 63 milyon lira konut kredisi açılmıştır" diye konuştu. Ömer Bulut, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında ise şu bilgileri verdi: TOKİ tarafından 179 bin konutun dönüşümü sağlandı. Ayrıca 45 ilde 108 proje yürütülüyor. Yaklaşık 73 bin konutun plan, proje ve inşaat süreçleri sürüyor. İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında, 22 ilçede 35 projede toplam 27 bin konut ve ticari birimin üretilmesi noktasında önemli çalışmalar yapılmış; bu kapsamda, 12 bin 73 konut ve ticari ünitenin inşaatı, 15 bin konut ve ticari ünitenin de proje çalışmaları da devam ediyor.

YATIRIMLARA HIZ VERDİ

TOKİ olarak, bu yıl yaklaşık 50 milyar yatırım yapacaklarını dile getiren Bulut şöyle devam etti: İnşaatı devam eden 144 bin konuttan 64 bininin, 3 bin 200 iş yeri, 15 hükümet konağı, 500 köy evi ve diğer sosyal donatıların tamamlanmasını planlanıyoruz. 220 farklı alanda yeni konut projelerinin ihalesi, 66 bin konutun da satış sözleşmesinin gerçekleştirilmesi yürütülürken 200 sektörün de üretimine, ekonomiye ve istihdama katkı sağlıyoruz. TOKİ Başkanı sosyal konut kampanyasıyla ilgili olarak da "Yirmi yılda sosyal konut üretimin de başlattığımız kampanyalar gibi vatandaşlarımızın alım güçlerini dikkate alarak bu yılın ağustos ayında yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacak. Buradaki konut sayısı da en az 100 bin olacaktır. İl il, şehirlerimizin talepleri doğrultusunda ve proje yerlerini de seçmek suretiyle hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah ağustos ayı içerisinde de bu yeni 100 bin konut projemizi açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

YÜCEL KAYAOĞLU

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