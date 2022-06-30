Asgari ücret zammında karar günü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya işveren temsilcileri katıldı. Komisyonun açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette güncelleme ihtiyacı doğduğunu belirterek komisyon çalışmalarının bugün sonuçlanmasını ümit ettiklerini söyledi. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da ara zam ihtiyacında mutabık olduklarını ifade ederek "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı umut ediyorum" diye konuştu.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise enflasyon farkı ve SGK işçi payında indirim talebinde bulundu. Diğer yandan ülkedeki üç büyük işçi konfederasyonundan biri olan Hak-İş, en az enflasyon kadar artış isterken, DİSK de yüksek enflasyon dönemlerinde daha önce olduğu gibi asgari ücretin yılda birkaç kez düzenlenmesini talep ediyor. 2021 yılında brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

EMEKLİ MAAŞI EN AZ 3.500 LİRA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifinde, emekli maaşının en az 3.500 lira olmasına ilişkin AK Parti ve MHP milletvekillerinin verdiği önerge kabul edildi. Söz konusu torba kanun teklifinde en düşük emekli aylığının 3 bin lira olacağı yer alıyordu. Kabul edilen önergeyle yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2.500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 3.500 liraya çıkarılacak.