İzmir'de PKK ve FETÖ operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 21-27 Haziran arasında yapılan operasyonlarda silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan M.M. ve K.H'yi Buca ve Torbalı ilçelerinde düzenlediği baskınlarla yakaladı.

Jandarma, silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmak ve örgütsel faaliyetlerin devamı kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan A.Ş, M.S.K. ve T.U'yu da Buca, Bornova ve Çiğli'de gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.