Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 36,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,31 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 2,82 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında merkez bankaları yetkililerinin enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajları ve güçlenen resesyon endişeleri nedeniyle yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Yarın veri gündeminde yurt içinde banka kredileri eğilim anketi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi ve Japonya'da enflasyon, ABD'de inşaat harcamalarının öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.380 ve 2.340 seviyelerinin destek, 2.480 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.