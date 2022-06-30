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MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS 2022 sonuçlarını açıkladı. Sonuçların açıklanmasının ardından LGS sınavına giren öğrenciler liselerin yüzdelik dilim ve kontenjanlarını araştırıyorlar. İşte MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban ve tavan puanları hakkında merak edilenler

Kaynak : NTV
Eklenme : 30 Haziran 2022 10:24
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MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları

LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

"2022 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH REHBERİ" için tıklayınız.

"2022 YEREL YERLEŞTİRME TERCİH REHBERİ" için tıklayınız.

LGS kapsamındaki merkezi sınava katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı, öğrencilerin yaklaşık yüzde 10'u, 400-500 puan aralığında yer aldı.

EN YOĞUN PUAN ARALIĞI

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

Sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.

Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.


YÜZDELİK DİLİM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS kılavuzu için araştırmalar devam ederken Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi 2021 taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları ile yüzdelik dilimlerine dair merak edilenler...

KAPAT [X]

İSTANBUL'DAKİ LİSELERİN 2021-2022 DÖNEMİ TABAN VE TAVAN PUANLARI İLE YÜZDELİK DİLİMLERİ

GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU)

Kontenjan: 100
Taban Puan: 500
En yüksek yüzdelik dilim: 0,01
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 497,41
En yüksek yüzdelik dilim: 0,06
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 494,82
En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Almanca (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 60
Taban Puan: 494,57
En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ATATÜRK FEN LİSESİ (KADIKÖY)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 493,4
En yüksek yüzdelik dilim: 0,2
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ÇAPA FEN LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 492,39
En yüksek yüzdelik dilim: 0,25
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 489,67
En yüksek yüzdelik dilim: 0,34
En düşük yüzdelik dilim: 0,06

HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 487,97
En yüksek yüzdelik dilim: 0,46
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY)

Kontenjan: 240
Taban Puan: 484,38
En yüksek yüzdelik dilim: 0,7
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (BEYLİKDÜZÜ)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 482,66
En yüksek yüzdelik dilim: 0,84
En düşük yüzdelik dilim: 0,26

PROF. DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ - (SİLİVRİ)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 467,22
En yüksek yüzdelik dilim: 2,29
En düşük yüzdelik dilim: 0,63
VEFA LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 477,58
En yüksek yüzdelik dilim: 1,26
En düşük yüzdelik dilim: 0,32

ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 477,36
En yüksek yüzdelik dilim: 1,29
En düşük yüzdelik dilim: 0,34

ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 477,23
En yüksek yüzdelik dilim: 1,3
En düşük yüzdelik dilim: 0,09

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - İngilizce (KARTAL)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 476,41
En yüksek yüzdelik dilim: 1,37
En düşük yüzdelik dilim: 0,39

BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 475,41
En yüksek yüzdelik dilim: 1,47
En düşük yüzdelik dilim: 0,6
PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 475
En yüksek yüzdelik dilim: 1,5
En düşük yüzdelik dilim: 0,3

YÜKSEL- İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (KARTAL)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 470,86
En yüksek yüzdelik dilim: 1,93
En düşük yüzdelik dilim: 0,25

SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 480,84
En yüksek yüzdelik dilim: 1
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

HAYDARPAŞA LİSESİ (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 480,37
En yüksek yüzdelik dilim: 1,04
En düşük yüzdelik dilim: 0,34

VELİDEBAĞ FEN LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 464,38
En yüksek yüzdelik dilim: 2,6
En düşük yüzdelik dilim: 0,46

ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 458,65
En yüksek yüzdelik dilim: 3,27
En düşük yüzdelik dilim: 1,66

KADİR HAS ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 456,85
En yüksek yüzdelik dilim: 3,49
En düşük yüzdelik dilim: 1,41

ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 451,5
En yüksek yüzdelik dilim: 4,19
En düşük yüzdelik dilim: 1,82

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