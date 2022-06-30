Dolar günü yükselişle kapattı
Güne düşüşle başlayan dolar günü 16,69 TL'ye yükselerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Haziran 2022 18:51
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|16,6390
|16,6400
|16,6980
|16,6990
|Avro
|17,4300
|17,4310
|17,4610
|17,4620
|Sterlin
|20,0980
|20,1990
|20,2250
|20,3260
|İsviçre Frangı
|17,4150
|17,5030
|17,4350
|17,5230
|ANKARA
|ABD Doları
|16,6090
|16,6890
|16,6680
|16,7480
|Avro
|17,3900
|17,4700
|17,4210
|17,5010
|Sterlin
|20,0380
|20,2480
|20,1650
|20,3750