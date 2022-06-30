Aile Bakanlığı, kadına yönelik şiddete karşı iletişim stratejisi hazırlayacak

Yunan basınından Erdoğan itirafı: Ülkesine galibiyetle dönüyor
Yunan basınından Erdoğan itirafı: Ülkesine galibiyetle dönüyor
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 200 TL İndirim
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 200 TL İndirim
Sponsorlu İçerik
Bakan Koca: Ankara'da bir kişi öldü, bir kişi aranıyor
Bakan Koca: Ankara'da bir kişi öldü, bir kişi aranıyor
Erdoğan yanıtladı: Teröristler iade edilmezse ne yapılacak?
Erdoğan yanıtladı: Teröristler iade edilmezse ne yapılacak?
Asgari ücrette işçi tarafı teklifini iletti: 6 bin 391 lira
Asgari ücrette işçi tarafı teklifini iletti: 6 bin 391 lira
İkinci toplantı bitti: Yeni asgari ücreti Erdoğan açıklayacak
İkinci toplantı bitti: Yeni asgari ücreti Erdoğan açıklayacak
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
Türkşeker 195 personel alacak
Türkşeker 195 personel alacak
Yasal düzenleme geldi...Emlak fiyatlarındaki balon patlıyor
Yasal düzenleme geldi...Emlak fiyatlarındaki balon patlıyor
LGS'den tam puan alan Muhammet, hayalindeki mesleği açıkladı
LGS'den tam puan alan Muhammet, hayalindeki mesleği açıkladı
Vergi Müfettişleri Derneği: Özlük haklarında adalet istiyoruz!
Vergi Müfettişleri Derneği: Özlük haklarında adalet istiyoruz!
Maymun çiçeği koronavirüs gibi bulaşacak mı?
Maymun çiçeği koronavirüs gibi bulaşacak mı?
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
Elektrik fiyatlarına zam yapılacak mı? EPDK'dan açıklama geldi
Elektrik fiyatlarına zam yapılacak mı? EPDK'dan açıklama geldi
Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, bir çocuk yaralandı
Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, bir çocuk yaralandı
Avukatlar da avukatlık asgari ücret tarifesinin arttırılmasını istiyor
Avukatlar da avukatlık asgari ücret tarifesinin arttırılmasını istiyor
Bilirkişi başvuruları sonuçları açıklandı
Bilirkişi başvuruları sonuçları açıklandı
Otoyollarda hız limitleri yükseltildi
Otoyollarda hız limitleri yükseltildi
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları
MEB liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları
Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği tespit edildi
Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği tespit edildi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
Vali'nin oğlu kaza yaptı, karı koca 2 kişi kazada hayatını kaybetti
Vali'nin oğlu kaza yaptı, karı koca 2 kişi kazada hayatını kaybetti
'Ek gösterge' ve 'öğrenci affı' teklifinin 34 maddesi kabul edildi
'Ek gösterge' ve 'öğrenci affı' teklifinin 34 maddesi kabul edildi
4 Kurum toplamda 311 personel almak için ilana çıktı
4 Kurum toplamda 311 personel almak için ilana çıktı
Asgari ücret zammında karar günü
Asgari ücret zammında karar günü
Şube müdürlerinin ek göstergesi 3600 olacak
Şube müdürlerinin ek göstergesi 3600 olacak
2022 yılı ek bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
2022 yılı ek bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
AK Parti 5 büyükşehirde 'Bize neden kırgınsınız?' diye sordurdu
AK Parti 5 büyükşehirde 'Bize neden kırgınsınız?' diye sordurdu
Bakan Nebati: Hastanelerin tamamında performans ödemesi dağıtılacak
Bakan Nebati: Hastanelerin tamamında performans ödemesi dağıtılacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Aile Bakanlığı, kadına yönelik şiddete karşı iletişim stratejisi hazırlayacak

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı kapsamında, 2025 sonuna kadar "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İletişim Stratejisi" hazırlanarak, e-Devlet'e farkındalık artırıcı içerik eklenecek- Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele amacıyla babalara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarına ek olarak, kadına karşı şiddet eylemlerinden dolayı "denetimli serbestlik" altında bulunan yükümlülerin, öfke kontrolü içerikli programlara katılmaları sağlanacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Haziran 2022 11:08
Yazdır
Aile Bakanlığı, kadına yönelik şiddete karşı iletişim stratejisi hazırlayacak

- Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı (2021-2025) çerçevesinde, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İletişim Stratejisi" hazırlanması, e-Devlet'e farkındalık artırıcı içerik eklenmesi planlanıyor.

AA muhabirinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edindiği bilgiye göre, eylem planı kapsamında, 2025 sonuna kadar tamamlanması öngörülen çeşitli faaliyetler planlandı. Bu çerçevede, Bakanlığın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların desteği ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İletişim Stratejisi" hazırlanacak.

Bilinçlendirme ve farkındalık alanına ilişkin iyi uygulama örneklerinin sunulduğu uluslararası bir konferans düzenlenecek.

Yurt dışında yaşayan Türklere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek. E-Devlet'e farkındalık artırıcı içerik eklenecek.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile memur, işçi ve işveren sendikaları tarafından erkek üyelerine yönelik eğitim ve seminer programları düzenlenecek.

Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele edilmesi amacıyla babalara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılacak.

Belediye Kanunu gereğince nüfusu 100 bini geçen tüm belediyelerin konukevi açmasına yönelik teşvik edici çalışmalar yürütülecek.

Kadına yönelik şiddet eylemlerinden dolayı denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülerin öfke kontrolü içerikli programlara katılımları sağlanacak.

Üniversitelerin hukuk fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere, kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında eğitim verilecek.

- 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet belirlendi

Eylem Planı kapsamında, "Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele yol haritası için 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet belirlendi.

27 Mayıs 2022'de yapılan yasal değişiklikle kadına karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence, eziyet suçlarında cezalar artırıldı. Daha önce başka suçların içerisinde değerlendirilen ısrarlı takip eylemleri, Türk Ceza Kanunu'na eklenen 123/A maddesi ile ayrı bir suç olarak düzenlendi.

Vekili bulunmaması halinde avukat yardımından yararlanacak kişiler arasında ısrarlı takip suçları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarından mağdur olan kişilere de baro tarafından bir avukat görevlendirilmesini isteme hakkı tanınarak, mağdurlara yönelik ücretsiz adli yardımın kapsamı genişletildi.

Failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışlarının, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacağı yasa hükmünde yer aldı.

KAPAT [X]

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatın incelenmesi için kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda uzman kişilerden oluşan bir çalışma grubu oluşturulması faaliyeti kapsamında Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü bünyesinde gerekli inceleme ile araştırmaları yapmak, önerilerde bulunmak ve mevzuat hazırlıklarını tamamlamak üzere Bilim Komisyonu kuruldu.

Adalet Akademisi tarafından, 6284 sayılı Kanun'un uygulanmasında görevli hakimler ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında görev yapan Cumhuriyet savcılarına yönelik düzenli eğitim çalışmalarına başlandı.

Adli görüşme odaları uygulamaları konusunda, 166 hakim, savcı ve adaya eğitim verildi.

16-17 Aralık 2021'de Afyonkarahisar'da "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulamaları" konu başlığı altına bu davalara bakmakla görevli 78 hakim ve Cumhuriyet savcısına yönelik olarak meslek içi yüz yüze eğitim programı yapıldı.

- "Eylem Planının 81 ilde tanıtılması ve uygulanmasına yönelik 532 toplantı"

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planının 81 ilde tanıtılması ve uygulanmasına yönelik olarak 532 toplantı gerçekleştirildi ve 20 bin kişiye ulaşıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın politika önceliklerinin belirlenebilmesi için 2022 yılı faaliyet planı hazırlandı ve uygulamaya konuldu.

81 ilde Haziran 2022 itibariyle 2022-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları yürürlüğe girdi.

Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesinin 15. Toplantısı 25 Kasım 2021'de ilgili bakanlar ile kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlendi.

"Kadına Yönelik Şiddet Ekseninde Şiddet Uygulayanlara Yönelik Çok Yönlü Bir Sosyal Hizmet Modelinin geliştirilmesi Projesi" kapsamında, şiddet uygulayanlara sunulacak destek hizmetlerine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar olarak iş süreçlerinin ve kurumsal sorumlulukların belirlendiği modüller, rehabilitasyona yönelik ihtiyaca uygun şekilde geliştirilmiş destek ve müdahale programları oluşturulması ile hizmet sunanlara yönelik eğitimler gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında Mayıs 2022'de ihale süreci için proje teknik dokümanları oluşturulurken, ilgili akademik kurum ile sözleşmenin imzalanmasının ardından proje faaliyetlerine başlanacak.

- "18 pilot ilde toplam 11 bin 873 muhtara ulaşıldı"

Öte yandan, 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında önleyici tedbir kararı uygulananlara yönelik öfke kontrolü çatışma çözümü kadın erkek eşitliği konularında farkındalık seminerleri ile 4 ilde 52 personele yönelik eğitici eğitimi gerçekleştirildi.

Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planlarının desteklenmesi ve meslek elemanlarının toplumla çalışma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 21 ilden Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimi, Sosyal Hizmet Merkezleri Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarında görevli 130 Personele yönelik "Eğitim Programı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 2021 yılı içerisinde muhtarlara yönelik eğitimler kapsamında 18 pilot ilde toplam 11 bin 873 muhtara ulaşıldı.

Organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve işletmelerde çalışan erkeklere yönelik aile içi şiddet farkındalık seminerleri için materyal hazırlanırken, 7 ilde pilot eğitimlerin Temmuz 2022 içinde yapılması planlandı.

MEB'e bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinde, şiddet mağduru kadınlara yönelik kurslar halihazırda yürütülürken, merkezlerde geçen yıl Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ile Öfke Kontrolüne ilişkin kurs programları düzenlendi. Bu bağlamda 2021 yılında Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi kapsamında 21 kurs açıldı ve toplam 419 kursiyer eğitim aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 81 İl Müdürlüğü, ŞÖNİM ve SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele erken yaşta ve zorla evliliklerle ilgili farklı hedef kitlelerine yönelik farkındalık faaliyetleri (eğitim, seminer, konferans) kapsamında 2021 yılında 7 bin 199 er-erbaşa ve 6 bin 61 bedelli askere ulaşıldı.

Ayrıca, 13-16 Aralık 2021'de "Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında Görev Yapan Erkek Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne 741 erkek personel katıldı.

Bu seminer programlarında, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele", "Mağdura Yaklaşım Tarzları", "Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi", "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar" gibi dersler yer aldı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Erdoğan yanıtladı: Teröristler iade edilmezse ne yapılacak?
Erdoğan yanıtladı: Teröristler iade edilmezse ne yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'dan ayrıldı
Biden: F-16'ları Türkiye'ye satmamız gerekiyor
Biden: F-16'ları Türkiye'ye satmamız gerekiyor
Erdoğan, NATO liderlerine 'terörün gerçek yüzü' videosu izletti
Erdoğan, NATO liderlerine 'terörün gerçek yüzü' videosu izletti
Soltenberg: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için karar aldık
Soltenberg: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için karar aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

Bu Habere Tepkiniz

Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim elemanı kadrolarına şahsen başvuru dayatması yapılıyor!
Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Kamuoyunda 3600 ek gösterge düzenlemesi olarak TBMM'ye sunulan tasarıda öğrenci affı ve 50-d düzenlemesi olmak üzere yükseköğretime dair önemli düzenlemeler yapılıyor!
Memurlara özel 3 gece 4 gün herşey dahil tatil 2670 TL

Memurlara özel 3 gece 4 gün herşey dahil tatil 2670 TL

https://www.tarhanserenity.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=memurlara_ozel
KPSS 2022/1 yerleştirme için tercih alımı başladı

KPSS 2022/1 yerleştirme için tercih alımı başladı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Danıştay, 'özürsüz ve kesintisiz olarak on gün' ibaresine açıklık getirdi

Danıştay, 'özürsüz ve kesintisiz olarak on gün' ibaresine açıklık getirdi

Danıştay 2. Dairesi, Mücbir sebepler hariç, özürsüz ve kesintisiz olarak on gün görevi başında bulunmaması" düzenlemesinde on günlük sürenin hesaplanmasında hafta sonunun da hesaba katılması gerektiğini belirtti.
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi

Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi

Ek Gösterge teklifinin değerlendirilmesi
MEB: Rehber öğretmenler, icapçı görevlerini yapmalı

MEB: Rehber öğretmenler, icapçı görevlerini yapmalı

Milli Eğitim Bakanlığı rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlara olarak görev yapan öğretmenlerin icapçı görevlerini yapmaları gerektiğini belirtti.
20 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

20 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı
Öğretim üyesi atamasında jüri seçiminde ince detaylar!

Öğretim üyesi atamasında jüri seçiminde ince detaylar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim üyesi atamalarında jüri seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara dair önemli bir karar verdi!
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı

Emanet 414.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde fragmanlarim sitesinde yayınlanmıştır. KANAL 7 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Emanet dizisinin yeni bölümü 30 Haziran Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Kadıköy Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022.
Sağlığıyla ilgili şok eden açıklama!

Sağlığıyla ilgili şok eden açıklama!

İbrahim Tatlıses, sağlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.