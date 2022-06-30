Bakan Nebati 0,99 faizle 'Isı Yalıtım Kredisi'nin başladığını bildirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konut başına 50 bin liraya kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0,99 faizli Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladığını bildirdi
Eklenme : 30 Haziran 2022 12:20
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konut başına 50 bin liraya kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0,99 faizli Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün başladığını bildirdiMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız