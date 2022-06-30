Yeni aldıkları ev mezarı oldu! Ümraniye'de tapu cinayeti
ÜMRANİYE'de bir kişi, yeni aldıkları evin tapusu nedeniyle tartışma yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Haziran 2022 20:57
Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Ümraniye Yamanevler Mahallesi Ergenekon Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi.
İddiaya göre, kısa süre önce satın aldıkları eve yerleşen genç çift, tapu nedeniyle tartışma yaşadı. Kavganın büyümesi üzerine koca eline aldığı bıçakla eşini öldürdü ve polis ekiplerini aradı.
Adrese gelen polis ekipleri eşini öldüren kocayı gözaltına aldı. Sağlık ekipleriyse genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız