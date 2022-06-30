Yunan basınından Erdoğan itirafı: Ülkesine galibiyetle dönüyor

NATO zirvesinde Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'ya taleplerini kabul ettirmesinin yankıları sürüyor.

Öte yandan Miçotakis'in taleplerine rağmen "ABD yönetimi Türkiye'nin F-16 modernizasyon planını destekliyor" açıklaması geldi. Bu gelişmelerin yankıları sürerken Yunanistan'dan dikkat çeken bir itiraf geldi.

"in.gr" adlı internet haber sitesi, "NATO Zirvesi: Erdoğan ve müzakere sanatı" başlıklı bir analiz yer aldı. Analizde Başkan Erdoğan'ın uluslararası bir müzakere sanatına sahip olduğu ifadeleri yer aldı.

Yunan gazetesinin itiraf gibi analizinde; Başkan Erdoğan'ın uluslararası arenada özel bir deneyime sahip olduğu ifade edildi.

Biz bunu unutuyoruz

Yunanistan'ın; Erdoğan'ın, hedeflerine ulaşabilecek yeterlilikte bir politikacı olduğunu unuttuğunu dile getiren analizde İsveç ve Finlandiya konusunda Türkiye'nin veto kartına atıfta bulunuldu.

Türkiye'nin stratejik önemi

Yunanistan'ın Türkiye'nin NATO'da çok önemli bir ülke olmayı sürdürdüğü gerçeğinin göz ardı edildiği aktarıldı. Ukrayna savaşının ardından Türkiye'nin daha da önemli bir hale geldiği ifade edildi.

Türkiye olmadan yaprak hareket edemez

Başka bir analizde ise "Batı'nın Erdoğan'a her zamankinden daha çok ihtiyacı var" denilirken Erdoğan'ın Türkiye'nin NATO'da lider bir role sahip olduğunu ve onsuz İttifak'ta hiçbir "yaprak hareket edemez" olduğunu teyit etmesiyle pratikte kanıtlandığı ifade edildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünün arttığını belirterek, "(Türkiye), Ukrayna'da barış için ara bulucu olmak isteyen bir güç ve hem Batı'nın hem de Doğu'nun gözünde yükselişte. Bu, bizi endişelendiriyor." demişti.

Brüksel merkezli "Euractiv" haber sitesine mülakat veren Çipras, Yunanistan'ın son dönemde izlediği dış politikayı eleştirerek, Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunları değerlendirmişti. Burada Türkiye'nin "yatıştırıcı güç" imajına dikkati çeken Çipras, "(Türkiye) Ukrayna'da barış için ara bulucu olmak isteyen bir güç ve hem Batı'nın hem de Doğu'nun gözünde yükselişte. Bu, bizi endişelendiriyor. Zira Yunanistan, sadece sabit dış politika dogmasını terk etmiyor, aynı zamanda günün sonunda üçüncü güçlerin satranç tahtasındaki piyonu haline gelen, Batı'nın uysal ve sadık müttefiki de oluyor." ifadelerini kullanmıştı.