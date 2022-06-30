Zorlu ekonomik koşullarda üniversite şahsen başvuruyu adaylara neden dayatıyor?

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından 28 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de 10 Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

İlgili yükseköğretim yukarıda sıralanan kadrolara başvuracak adayların ŞAHSEN başvurmaları gerektiği, posta yoluyla, İnternet aracılığı (e-posta vb.) ile yapılan başvurular, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacağını da ilan metninde açıklamıştır.

Bilindiği üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Yönetmelik"in "İlan" başlıklı 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; "İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu yönetmelik hükmünde "ŞAHSEN VEYA POSTA" ifadesindeki "VEYA" ibaresi aslında burada üniversitelerin tercih etmeleri gereken bir zorunluluk olarak anlaşılmamalıdır. Esasen özüne bakıldığında bu iki yönteminde adaylara sunulması gerektiği belirtilmektedir. Çünkü, ilgili hükmün devamında postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvuruların dikkate alınmayacağı açıkça ifade edilmektedir.

İşin mevzuat yönü bir tarafa günümüz ekonomik koşullarında sadece evrak teslimi için Samsun'a gitmenin ekonomik maliyetini üniversitenin düşünmeden hareket ettiği ortadadır. Bugün itibarıyla baktığımızda, İstanbul'dan Samsun'a sadece belge teslimi için gidecek bir adayın gidiş-dönüş otobüs maliyeti 1000 TL'dir.

Son olarak, üniversitenin ilan takvimini de güncellemesi zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı tarafından idari izin verilmesi sebebiyle adayların 14 Temmuz 2022 günü başvuru yapabilmelerine olanak bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verdiğimiz açıklamalar çerçevesinde, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin mevcut ekonomik koşulları ve ilgili mevzuatı gözeterek şahsen başvuru dayatmasını bir an evvel iptal etmesini adaylar adına kendilerinden talep ediyoruz!