Darp ettikleri genci üçüncü kattan atan üç kişi tutuklandı

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Gökhan Kısacık (26) ve Sırrı S. (60) ile Emine B. (27), Mert E. (26) ve Mesut T. (35) arasında tartışma çıktı.

Borç meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen ve kavgaya dönüşen olayda Kısacık ile Sırrı S. darbedildi. Daha sonra Kısacık'ı üçüncü kattan attıkları iddia edilen 3 şüpheli olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Gökhan Kısacık, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sırrı S'nin ise aynı hastanede tedavisi sürüyor.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, şüphelilerin gidebilecekleri adresleri takibe aldı.

Emine B, Mert E. ve Mesut T. saklandıkları evlere düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyeye çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.