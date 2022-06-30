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Olay vurgun iddiası! Antalya'da 354 dairelik siteye kayyum atandı

ANTALYA'da 354 dairelik bir sitede 944 bin TL'nin ortadan kaybolduğu iddia edilerek site yönetimi görevden alınıp yerine kayyum atandı. Site sakinleri yaşaananlara isyan etti

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Haziran 2022 14:57
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Olay vurgun iddiası! Antalya'da 354 dairelik siteye kayyum atandı

Olay, Muratpaşa ilçesinde bulunan 354 daireli Kızıltoprak'ta bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2020 yılında sitenin gelirlerinde denetim yapan denetçiler, ödenmesi gereken 827 bin TL borcun olduğunu, ve kasada da 117 bin TL'nin olmadığını fark etti. Bunun üzerine site sakinleri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Borçları ödeyip sorunu çözmek üzere emekli polis Ferruz Mutlucan ve Levent Bayraşa siteye kayyum olarak atandı.

Ağırlıklı olarak emekli askerlerin yaşadığı sitede kayyum olarak borçları kapatmak üzere göreve gelen yeni yönetim ve mağdur site sakinlerinin Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na başvurusu üzerine dava açıldı. Olayla ilgili davanın duruşması, 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hesaplarla ilgili kayıtlar ve usulsüzlüğün belgeleri, inceleme için bilirkişiye gönderildi. Kayyum olarak atanan 2 kişi tekrar site sakinlerinden para toplayarak biriken borçları ödedi.

"827 bin TL borç olduğunu gördüm"

Siteye kayyum olarak atanan Ferruz Mutlucan "Şikayet üzerine savcılık olaya el koyuyor. Mahkeme sureci şu anda devam ediyor. Mahkeme tarafından ben kayyum atandım. Kayyum atandıktan sonra hesaplara baktığım zaman 827 bin TL borç olduğunu gördüm. Ben bu borçları ödedim. 322 bin TL doğal gaz borcu, 100 bin TL asansör borcu, 120 bin TL SGK'ya çalışanların prim borçları, 100 bin TL çatı borcu vardı. Şahıslar 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyorlar. Artık mahkeme sonucu neyi gösteriyor. Rakam mahkeme sonrasında netleşecek" dedi.

"Bitcoin iddiası şehir efsanesi gibi geliyor"

İki yöneticinin suçlu bulunması durumunda vatandaşların haklarının iade edileceğini belirten Mutlucan bitcoin iddiasına da cevap vererek, "Bitcoin iddiası şehir efsanesi gibi geliyor. Ben böyle bir şey duymadım. Benim de kulağıma geliyor ama net duymadım. Erkek yöneticimiz daha önce yaşanan başka şahsi bir olayından ötürü cezaevinde bulunuyor. Kadın yönetici de suçlamaları kabul etmiyor. Sonuçta gelir gider arasında bir dengesizlik var. 2020 yılına kadar olan tüm evraklar mahkemede. Sitede 354 daire var yaklaşık bin tane insan yaşıyordur. Aidat son zamlarla beraber 300 TL oldu. Şu anda her şey normale döndü" sözlerine yer verdi.

"Ödediğimiz paranın borcunu ödedik"

Site sakini Emre Arman ise yaşananlara isyan ederek, "Uzun zamandır sitede oturuyorum. Düzenli olarak aidatını ödeyen insanlarız. Bizim tek merakımız, bu paralar nereye gitti, nereye harcandı. İşler hukuk surecinde. Yargı bunun hesabını mutlaka soracak. Ödediğimiz parayı biz hane başı olarak 2 bin 100 TL olarak bir daha ödedik. Az bir para değil. Ödediğimiz paranın borcunu ödedik. Site bakımsızlıktan ölüyor. Bu site daha güzel hale gelebilirdi. Bir an önce sitemiz kaliteli haline kavuşsun. Sitemizin denetçileri hesapları kontrol ederken durumun farkına varıyorlar. Daha sonra kayyum atandı. Doğal gaz borcu ödenmemiş. Güvence bedelimiz de yanmış" diye konuştu.

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