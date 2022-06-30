Kırıkkale'de vefat eden öğrencinin mezuniyet belgesi ailesine verildi

KKÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 4. sınıf öğrencisi Alper Özdemir, yaklaşık 6 ay önce kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi, aynı sınıftan damar tıkanıklığı nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Enes Yusuf Yaldız'ın da tedavisi sürüyor.

Okul yönetimi ve arkadaşları, düzenledikleri mezuniyet töreninde vefa örneği göstererek, programa Özdemir ve Yaldız'ın ailelerini de davet etti.

KKÜ Merkezi Derslikler Salonu'nda düzenlenen programda, Özdemir ve Yaldız'ın ailelerine mezuniyet belgelerini takdim eden Maliye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Seyfi Yıldız, başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yıldız, AA muhabirine, 100 öğrenciyi mezun ettikleri için sevinçli olduklarını söyledi.

Diğer yandan bu yıl mezun olacak bir öğrencilerinin yaşamını yitirdiği için de üzüntülü olduklarını aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Biz de vefa örneği olarak ailesini programa davet ettik ve onlara hüzünlü şekilde belgelerini takdim ettik. Bunun yanında başarılı bir öğrencimiz vardı, o da hastalandı. Uzun bir tedavi süreci var. Onun belgesini de ailesine vermiş olduk. Dolayısıyla bir her zaman öğrencilerimizin yanındayız, olmaya da devam edeceğiz.

Yavrumun diplomasını ömür boyu odasında saklayacağım"

Alper Özdemir'in belgesini alan baba Arif Özdemir ise oğlunun mezuniyetini göremediğini belirtti.

Oğlunun arkadaşları ve hocalarına teşekkür eden Özdemir, "Yavrumun diplomasını ömür boyu odasında saklayacağım. Hastalığı yoktu ancak biraz kiloluydu. 23 yaşına girmişti. 6 ay önce çocuğumuzu kaybettik. Törende kendimizi buruk hissediyoruz ama yapacak bir şey yok. Takdir Allah'tan. Bizi düşünüp buraya çağırdıkları için de herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Anne Fatma Özdemir de "Bir yanımız üzüntülü, bir yanımız sevinçli. Yavrum bugün mezun olacaktı. Diplomasını almak nasip olmadı. Çok başarılı ve saygılı bir evladımdı. Attığı adımın hesabını veren biriydi. Biz razıyız, Allah da ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Enes Yusuf Yaldız'ın ablası Elif Yaldız da kardeşini damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye yatırdıklarını dile getirdi.

Okulun bu davranışından ve ilgisinden dolayı yetkililere teşekkür eden Yaldız, "Diğer öğrenci arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Burada olmak çok güzel bir duygu. Keşke kardeşim de burada olabilseydi, o heyecanı yaşasaydı. Diplomasını kendisinin almasını isterdik." diye konuştu.