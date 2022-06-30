Türk-İş Genel Sekreteri: Net bir sonuç çıkmadı
Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; 'Yarın yeniden yeni bir toplantı olmasını bekliyoruz. Net bir sonuç çıkmadı.' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Haziran 2022 17:54
Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Genel Sekreter Irgat açıklamasında; 'Yarın yeniden yeni bir toplantı olmasını bekliyoruz. Net bir sonuç çıkmadı.' dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız