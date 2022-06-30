Asgari ücrette işçi tarafı teklifini iletti: 6 bin 391 lira

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretin 6 bin 391 lira olan açlık sınırının altında kalmamasını teklif ettiklerini belirten Irgat yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik. Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik.

Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik. Enflasyon oranlarını ifade ettik, yarınki toplantımızda bunları görüşeceğiz. Toplantı olması gerekiyor çünkü son toplantı olması gerekiyor."

ŞU ANDA 4.253 LİRA

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

TÜRK-İŞ önceki gün haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre haziranda 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 20.818 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 6.391 lirayla asgari ücretin 2.137 TL üzerine tırmandı. Haziranda bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 8.313 TL'ye yükseldi.

Mayıs ayında yoksulluk sınırı 19.602 TL, açlık sınırı ise 6.017 TL olarak açıklanmıştı.