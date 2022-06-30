Başkent'te yollar dereye döndü
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle caddeler göle döndü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Haziran 2022 19:34
Ankara'nın Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde yağış nedeniyle yollar sel sularından etkilendi. Otobüslerin içlerine kadar su dolarken, birçok işyerini de su bastı. Yenimahalle ilçesinde Kuzeykent, Güventepe, Yahyalar, Demetevler; Keçiören'de ise Selçuklu Caddesi ve Etlik semti yağıştan olumsuz etkilendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız