Başkent'te yollar dereye döndü

Ankara'nın Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde yağış nedeniyle yollar sel sularından etkilendi. Otobüslerin içlerine kadar su dolarken, birçok işyerini de su bastı. Yenimahalle ilçesinde Kuzeykent, Güventepe, Yahyalar, Demetevler; Keçiören'de ise Selçuklu Caddesi ve Etlik semti yağıştan olumsuz etkilendi.