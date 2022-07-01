Asgari ücrette ara zamma dair yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de
Asgari ücrette ara zam kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Temmuz 2022 00:08
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 11- Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer."
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız