Erdoğan: İsveç söz verdi 73 teröristi iade edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısında İsveç'in 73 teröristi iade edeceğini söyledi. NATO'nun tarihindeki en önemli zirvelerden birini başarıyla neticelendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İttifakımızın Ukrayna'ya desteği tamdır. Kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına dönük diplomatik girişimlerimizi yoğunlaştırmalıyız. Çabalarımız kalıcı barışın yolunu açacak adımların atılması içindir."

KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI

Erdoğan, zirvede uluslararası kamuoyunun en çok ilgisini çeken belgenin, önceki gün kabul edilen Yeni Stratejik Konsept olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: "Stratejik Konsept'te terörizmin en ciddi asimetrik tehdit olarak tanınması ve NATO'nun, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele yönündeki kararlılığının ortaya konulması elbette önemlidir. Ancak bu kararlılık kağıt üzerinde kalmamalıdır. Bugün bize karşı kullanılan silahların, yarın başka müttefiklerimize karşı kullanılmayacağının hiçbir garantisi yoktur."

OYALAMALARA TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI

"Gelinen noktada hepimiz şu gerçeği görüyoruz, şayet NATO'nun güvenilirliğini ve inandırıcılığını korumak istiyorsak müttefikler olarak terörün tüm tezahürleriyle mücadelede daha net, tutarlı ve samimi adımlar atmamız şarttır. Terörün finansmanı ile militan devşirme faaliyetlerinin engellenmesi bu mücadelenin ayrılmaz parçasıdır. Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır."

BU BİR BAŞLANGIÇ

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar, Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. İlk günden itibaren hassasiyetlerimizi ifade ederek, yapıcı ama kararlı bir tutum sergiledik. Salı günü Sayın Genel Sekreter'in kolaylaştırıcılığında İsveç ve Finlandiya liderleriyle Dörtlü Zirvemizi gerçekleştirdik. İmzalanan Mutabakat Muhtırası'nı, Türkiye'nin hassasiyetlerinin anlaşıldığının bir işareti olarak görüyoruz. Elbette bu bir başlangıçtır, asıl olan verilen sözlerin hayata geçirilmesidir."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği Madrid'e hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin beklentilerini karşılaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, ''Biz kuru laf istemiyoruz biz netice istiyoruz. Biz orta sabah top çevirmekten bıktık. Konuşuyorlar aynı günün akşamı İsveç devlet televizyonunda terörist başı çıkmış söyleşi yapıp Türkiye'ye veriyor veriştiriyor. İsveç yönetimi biz bunları terörist olarak kabul etmiyoruz deyip caddelerde yürüyüş yapıyor. İsveç polisi de bunlara izin veriyor. Sadece İsveç de değil. Aynı şey Hollanda Almanya Yunanistan'da da var'' dedi.



"Bundan sonraki süreçte muhtırada kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek, adımlarımızı da buna göre atacağız. Hiç şüphesiz bu muhtıra, Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. İsveç ve Finlandiya ile mutabakatta yer alan uygulamaları takip edip, adımlarımızı buna göre atacağız. İsveç'in verdiği sözü şudur, 73 teröristin Türkiye'ye iadesi sağlanacak."



Terörün gerçek yüzünü anlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO liderlerine terörün gerçek yüzünü gösteren videoyu izletti. Erdoğan, zirve kapsamında düzenlenen "terörizm" konulu oturuma katıldı. Burada Erdoğan tarafından liderlere "NATO, terörün her türüyle mücadeleyi taahhüt etmeli" başlıklı video izletildi. PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen saldırılardan görüntülere yer verilen videoda, Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle yürüttüğü kararlı mücadeleye işaret edildi. Videoda, Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin faaliyet ve gösterilerine bazı ülkelerin müsamaha gösterdiğine ve bu örgütleri desteklediklerine dair görüntüler de yer aldı.

AVRUPA'NIN DESTEĞİ BELGELERDE

Türkiye'de 40 binden fazla kişinin terörizm nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulanan videoda, "Son 40 yılda Türkiye, PKK'nın yurt içindeki terör tehdidini yok etti, Suriye'de DEAŞ'ı yenilgiye uğrattı ve son olarak FETÖ tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminde darbecileri etkisiz hale getirerek zafer kazandı. Türkiye, terörle mücadelede çok büyük bedeller ödedi" ifadeleriyle Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı. Videoda, Avrupalı müttefiklerin Türkiye'ye yönelen teröre karşı tutumlarına dikkat çekildi.

Sözler tutulmazsa parlamentoya göndermeyiz

Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya dediklerini yapmaz ise veto edilebilir mi?" sorusuna "Önce İsveç ve Finlandiya üzerine düşeni yerine getirecek. Bu mutabakatta yer alıyor. Onlar üzerine düşeni yaparsa bunu parlamentomuza göndeririz. Yapmazlar ise parlamentomuza göndermeye gerek kalmaz. Terör örgütlerinin silinip atılması lazım. Teröristleri vereceğinize, yasaları değiştireceğinize söz veriyorsunuz, bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın, bu söz yerine gelecek. Biz bunları belgelerle isteyeceğiz. İsveç ve Finlandiya bize 73 teröristi verecekler. Bu yazılı olarak da kayda geçirildi" yanıtını verdi.