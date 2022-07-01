LGS'de tam puan alan gencin hedefi, AİHM'de hakim olmak



Kahramanmaraş'ta da özel bir okulda ortaöğretim eğitimini tamamlayan Mehmet Özden Güler, LGS'de soruların tamamını yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

"AİHM'de hakim olmak istiyorum"

Hedefinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hakimlik olduğunu söyleyen Güler, "Ben farklı farklı kaynaklardan sorular çözdüm. Dikkat çalışması yaptım son bir ayda. Soru aralıklarında yanlış yaptığımda onlara dikkat çektim. Bol bol kitap okudum ve uluslararası hukuk okuyup Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde hakim olmak istiyorum" dedi.

Anne Güler: "Veliler çok da abartmamalı"

İHA'nın haberine göre; Mehmet'in annesi ise, "Bu süreçte veliler de heyecanlı olduğunu çok abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklara destek olunması gerektiğini ifade ediyorum" dedi.



