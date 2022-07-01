Yunanistan'dan armalı tahrik

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nde pilotlar için hazırlandığı iddia edilen armalarda Türkiye bayrağı ve hindi görseli yerleştirilirken "kaçmayın, yorgunluktan öleceksiniz" yazıldı. Emekli Hava Generali Erdoğan Karakuş "Bu tahrik hiçbir ciddi ülkeye yakışmaz. Yunanistan ve Fransa, NATO içerisinde Türkiye karşıtı ağır bir kampanyaya hazırlanıyordu. Madrid'de tam anlamı ile oyunları bozuldu ve gerçek manada hezimete uğradılar. Bu olayda o tahrik kampanyasının önceden hazırlanmış parçası" dedi. Peçlerde ayrıca "sessiz ölüm" ibaresi yer alıyor.

Erdoğan Karakuş "İfade Rafele uçaklarının gece uçuş kabiliyeti ile ilgili.

Ancak Türk pilotlarının eğitim ve cesareti, komuta kontrol sistemlerimiz ile birlikte radar ve tanker uçak faktörleri açısından iki ülke arasında uçurum var. Pilotlarımız taş gibi şayet olay muharebeye dönüşürse ömürleri çok kısa olur. Bunun en güzel delili bugüne kadar yapılan NATO tatbikatlarıdır" diye konuştu.

YILMAZ BİLGEN