Dolar 16,76 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 16,76 TL seviyelerinde tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Temmuz 2022 17:28
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|16,6980
|16,6990
|16,7600
|16,7610
|Avro
|17,4610
|17,4620
|17,3890
|17,3900
|Sterlin
|20,2250
|20,3260
|20,0430
|20,1440
|İsviçre Frangı
|17,4350
|17,5230
|17,3680
|17,4540
|ANKARA
|ABD Doları
|16,6680
|16,7480
|16,7300
|16,8100
|Avro
|17,4210
|17,5010
|17,3490
|17,4290
|Sterlin
|20,1650
|20,3750
|19,9830
|20,1930