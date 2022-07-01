Hamilelere maymun çiçeğinden korunmak için 'temastan kaçının' uyarısı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelerin maymun çiçeği hastalığından korunmak için grip benzeri belirtileri olan kişilerle temasta bulunmaktan kaçınmasının, hastalığın yaygın olduğu bölgelerden gelenlerden uzak durmasının önemli olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, maymun çiçeği hastalığının başlangıçta grip benzeri semptomlarla seyrettiğini belirtti.

Ateş, sırt ve kas ağrıları ile belirti veren hastalığın, daha sonra lenf düğümlerinin şişmesi, kaşıntı ve döküntülerin çıkması ile devam ettiğini aktaran Buyru, 2-4 hafta arasında süren hastalığın bağışıklık sistemi ile ilgili sorunu olanlarda daha ağır seyrettiğini aktardı.

Prof. Dr. Buyru, hastalığın Kovid-19 kadar bulaşıcı olmasa da bazı vakalarda ölümcül olabildiğine dikkati çekerek, "Vücut sıvıları ile damlacıklar yoluyla veya hasta birinin kullandığı eşyalar, havlular, çarşaflara temas edilmesi ile bulaşabiliyor. Hastalıklı hayvanlardan da insanlara geçiş olabiliyor. İnsanlardan hayvanlara bulaşmıyor." ifadelerini kullandı.

- "Virüsün plasentayı geçtiği ve fetüsü etkilediği söylenebilir"

Gebelerde hastalığın nasıl seyrettiği ile ilgili verilerin kısıtlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Buyru, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar hastalık geçiren 4 gebe bildirilmiş. Bu 4 gebe de Kongo'da görülmüş. Hastalığı hafif geçiren bir gebe sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiş. Hastalığı gebeliğinin ilk 3 ayında geçiren 2 gebe ise düşük yapmış. Gebeliğin son 3 ayında hastalanan ve aynı zamanda sıtma olan gebe ise ölü doğum yapmış. Bebeğin incelenmesi sonucunda hastalığa bağlı deri belirtileri görülmüş ve yapılan testlerde bebeğin ölüm nedeni olarak maymun çiçeği hastalığı tanısı kesinleşmiş. Bunlara dayanarak virüsün plasentayı geçtiği ve fetüsü etkilediği söylenebilir."

Hastalığın 2-4 hafta içerisinde kendiliğinden düzeldiğini aktaran Buyru, genel destek tedavileri yanında antiviral ilaçlar kullanıldığını kaydetti.

Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelerin hastalığa karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Şu anda uygulanmayan çiçek aşısını 1980'den önce yaptırmış olanlarda hastalık daha hafif seyrediyor. Hamilelerin korunmak için grip benzeri belirtileri olan kişilerle temasta bulunmaktan kaçınması, hastalığın yaygın olduğu bölgelerden gelenlerden uzak durması önemli." değerlendirmesini yaptı.