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'Mutabakat zaptında YPG, PYD ve FETÖ'nün bulunması başarıdır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO sözleşmesinin mutabakat zaptının içerisine özellikle PKK'nın dışında YPG, PYD ve FETÖ terör örgütü olarak bunun yerleşmiş olması bizim bu süreçten nasıl bir başarıyla çıktığımızın en güzel ifadesidir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Temmuz 2022 14:13
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'Mutabakat zaptında YPG, PYD ve FETÖ'nün bulunması başarıdır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı kıldığı Hz. Ali Camii'nden çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Son NATO zirvesi gerçekten ülkemizin özellikle terörle mücadele, bunun yanında diğer NATO ülkeleri ile olan birlikteliği ve son olarak önümüze getirilen İsveç, Finlandiya üyeliği konusu, bunu bazıları üyelik olarak ifade ediyorlar fakat bu bir davet sürecidir. Bizler bu davete şu anda evet demiş olduk. Bu davetin bazı şartları var. Bu şartlarımızı da ne yaptık sözleşmenin içine yerleştirdik. Bu sözleşme ile birlikte de NATO zirvesine gittiğimizde ilk gün 4'lü görüşme gerçekleştirdik. Bir gün önce de yine görevli arkadaşlarımız bu çalışmayı yaptılar.

Bu çalışmalarla önümüze geldi. Fakat liderler olarak yaptığımız görüşmeden sonra dedik ki, bu arkadaşlarımız tekrar bir görüşme devam ettirsinler. Tekrar bir görüşme yaptılar ve o görüşmeden sonra da bizler bu sözleşmenin içerisine girmesi gereken özellikle teröre ve teröristlere yönelik şartlarımızı koyduk. Bu şartlar kabul edildi. Neydi bu şartlar, tabi bugüne kadar Avrupa Birliği bu işi hep PKK ile geçiştirdi. Biz ise hayır dedik artık bu PKK ile kabul edilecek bir terör mücadelesi değildir. Şimdi buraya YPG, PYD ve FETÖ terör örgütlerini de bu sözleşmenin içerisine yerleştirmemiz gerekiyor.

Tabi biraz yan çizmeye kalktılar fakat biz kendilerine dedik ki, bu bizim kırmızı çizgimizdir bunu kabul etmeyecek olursanız buradan kesinlikle bu anlaşmaya evet diyemeyiz bu şekilde dönersiniz. Sonra tekrar görüşmeler devam etti sonunda kabul ettiler. Şimdi bunun yazılı metne girmiş olması hele hele bir NATO sözleşmesinin mutabakat zaptının içerisine özellikle PKK'nın dışında YPG, PYD ve FETÖ terör örgütü olarak bunun yerleşmiş olması bizim bu süreçten nasıl bir başarıyla çıktığımızın en güzel ifadesidir. Uluslararası etkinliği olan dergilerde bunu bu şekilde kayda geçmiş oldular. İşin gerçeği de budur. NATO zirvesinde de bir iki üç dakikalık sesli değil fakat görüntülü olarak terörle mücadelemizi, Türkiye'deki terör gösterilerini de aynı zamanda Avrupa'nın değişik ülkelerindeki terör örgütlerinin gösterilerini de orada yayına geçirdik ve NATO ülkeleri de bunları görüntülü olarak orada seyretme imkanı buldular. Tüm bunlar, dağıttığımız belgelerle onlara alın bakın görün dedik.

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