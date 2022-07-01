Denizli'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde genç kızı taciz ettikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Temmuz 2022 14:50
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozalan Mahallesi'nde 18 yaşındaki C.B'nin tacize uğradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu M.A. ve M.B. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız